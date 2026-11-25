Nakon sastanka s predstavnicima Gradske uprave istakli su da je zbog rasta troškova poslovanja i neizmirenih obaveza ugroženo redovno funkcionisanje pojedinih prevoznika, od kojih su dva najavila mogućnost raskida ugovora sa Gradom, kao i moguću obustavu besplatnih karata za penzionere.

Predlažu da se poskupljenje za određene kategorije građana pokrije subvencijama Grada, kako dodatni trošak ne bi snosili putnici. Ukoliko Skupština grada u decembru usvoji novi cjenovnik, veće cijene karata mogle bi biti od 1. januara.

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"Svi oni koji misle da se može raditi sa ovim cijenama i nastaviti gradski prevoz koji najviše zavisi od cijene goriva. I moram da kažem da smo mi sada prešli učešće goriva u ukupnim troškovima preko 40 odsto, to je za ovakve firme neodrživo i takve firme se gase. Ono što mi sad hitno tražimo da se plate ti troškovi kako bismo mogli da kupimo gorivo, isplatimo plate radnicima i nastaviti dalje funkcionisanje, iako su ovo jako teški uslovi", kaže Dejan Mijić direktor "Autoprevoza" za BL Portal.