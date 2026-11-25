Hrvatska policija traga za Gojkom Barićem, rodom iz Bosne i Hercegovine, koji je nestao u subotu, 21. novembra, u Kninu, odakle je trebalo da otputuje u Njemačku, gd‌je ima prijavljeno boravište.

Prema podacima iz Nacionalne evidencije nestalih osoba, Barić se tog jutra udaljio od kuće, a oko 8.35 časova trebalo je da autobusom krene iz Knina prema Zagrebu, odakle je planirao da nastavi put prema Njemačkoj.

Barić je hrvatski državljanin rođen u Nasićima u Bosni i Hercegovini i prebivalište ima u Kninu, a boravište u njemačkom gradu Krajlshajmu.

Visok je 190 centimetara, mršave je tjelesne građe, ima sijedu kosu i smeđe oči. Nosi obuću broj 44, a na podlaktici lijeve ruke ima tetovažu u obliku male trake.

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Policija moli građane koji su vid‌jeli Barića ili imaju informacije koje bi mogle pomoći u njegovom pronalasku da obavijeste najbližu policijsku stanicu ili pozovu broj 192.

Informacije mogu dostaviti i putem imejl adrese nestali@nestali.hr.

(Dnevnik.hr)