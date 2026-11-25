U Banjaluci danas, 25. novembar, planirana isključenja električne energije na više lokacija, zbog radova na elektromreži.

Bez struje će od 8.00 do 12.00 časova biti dijelovi naselja Radosavska i Jaruge, zbog razvlačenja niskonaponskog kabla na dalekovodu.

Od 9.00 do 12.00 časova električne energije neće imati dio Ulice Banjalučke i dio naselja Krčmarice, zbog prokresa rastinja oko dalekovoda.

U periodu od 9.00 do 14.00 časova bez napajanja će biti dijelovi ulica Živka Radišića, kod broja 11, i Romanijske, kod broja 2, zbog spajanja niskonaponskog kabla u trafostanici.

Isti vremenski interval, od 9.00 do 14.00 časova, predviđen je i za radove na niskonaponskoj mreži, zbog čega će bez struje biti dijelovi ulica Lipljanske, Izvorske, Zavalske, Dobrunske, Ozrenske i Đure Damjanovića, kao i dio naselja Motike.