U Banjaluci su za srijedu, 25. novembar, planirana isključenja električne energije na više lokacija zbog radova na elektromreži.

Bez struje će od 8.00 do 12.00 časova biti dijelovi naselja Radosavska i Jaruge, gdje je planirano razvlačenje niskonaponskog kabla na dalekovodu.

Od 9.00 do 12.00 časova električne energije neće imati dio Ulice Banjalučke i dio naselja Krčmarice, zbog prokresa rastinja oko dalekovoda.

U periodu od 9.00 do 14.00 časova bez napajanja će biti dijelovi ulica Živka Radišića, kod broja 11, i Romanijske, kod broja 2, zbog spajanja niskonaponskog kabla u trafostanici.

U istom periodu, od 9.00 do 14.00 časova, radovi na niskonaponskoj mreži dovešće do isključenja električne energije u dijelovima ulica Lipljanske, Izvorske, Zavalske, Dobrunske, Ozrenske i Đure Damjanovića, kao i u dijelu naselja Motike.