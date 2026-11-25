Na fotografijama se ne nalazi periferija ili neka od mjesnih zajednica već centar grada.

Ovako izgleda prva zona Banjaluke, u Ulici Mladena Stojanovića, preko puta parka nakon kiše i po svemu sudeći, ovako će izgledati još dugo vremena s obzirom da je uveliko započela sezona padavina.

Ovako izgleda prva zona Banjaluke Facebook/printscreen

Riječ je o veoma prometnom pješačkom prolazu kojim svakodnevno prolazi veliki broj građana. Međutim, nakon kiše ovaj dio postaje gotovo neupotrebljiv zbog nakupljene vode i smeća, što pješacima znatno otežava kretanje.

Banja Luka Kiša već pravi probleme, dok su slivnici i trotoari u Banjaluci zatrpani lišćem

Fotografije su objavljene na Fejsbuk stranici "Prijavi problem Banja Luka", a na šta su se nadovezali brojni građani kritikujući nadležne službe jer ne rade svoj posao.

Ovako izgleda prva zona Banjaluke Facebook/printscreen

Banjaluka, nekada prepoznatljiva po zelenilu, čistoći i uređenosti, sve češće šalje drugačiju sliku, i to ne samo na periferiji već i u samom centru grada.