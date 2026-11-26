Аутор:АТВ редакција
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У протекла 24 часа у породилиштима Републике Српске рођене су 23 бебе.
У Бањалуци је рођено десет беба. У Бијељини су рођене три бебе.
По двије бебе рођене су у Добоју, Источном Сарајеву и Требињу. По једна беба рођена је у Зворнику и Приједору.
Бања Лука
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