U Laktašima, ispred Sportske dvorane „Laktaši“, održana je pokazna vježba „Zajedno za svaki spašeni život“, čiji su nosioci aktivnosti Grad Laktaši i Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Laktaši

U vježbi su učestvovali Auto-moto društvo Laktaši, Policijska stanica Laktaši i Dom zdravlja Laktaši, uz podršku Auto-moto saveza Republike Srpske i Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.

Izvedena je simulacija saobraćajne nezgode s ciljem ukazivanja na važnost odgovornog ponašanja u saobraćaju, ali i pravovremenog i koordinisanog djelovanja nadležnih službi u situacijama kada je potrebno spasavati ljudske živote.

Vježbi su prisustvovali učenici Srednjoškolskog centra Laktaši i devetog razreda Osnovne škole „Mladen Stojanović“, kao i predstavnici auto-škole i Crvenog krsta Laktaši. Oni su imali priliku da se neposredno upoznaju s mogućim posljedicama neodgovornog ponašanja u saobraćaju i postupcima službi koje učestvuju u spašavanju.

Poseban značaj vježbe ogleda se u edukaciji mladih i podizanju svijesti o ličnoj i zajedničkoj odgovornosti za bezbjednost svih učesnika u saobraćaju.