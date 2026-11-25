Fudbaleri Sportinga i Mančester junajteda odigrali su neriješeno (2:2) u utakmici koju su obilježili brojni preokreti, tri penala, dva poništena pogotka i crveni karton.

Domaći su u razmaku od svega nekoliko minuta dobili dva penala. Nakon prekršaja Lisandra Martineza u 29. minutu, Luis Suarez je šutirao sa bijele tačke, ali je njegov udarac zaustavio Sene Lamens.

Međutim, golman Junajteda je već u narednom minutu skrivio novi penal, a Suarez ovoga puta nije pogriješio i u 33. minutu doveo je Sporting u prednost.

Amad Dijalo je u 40. minutu zatresao mrežu domaćih, ali je pogodak poništen zbog ofsajda.

Junajtedu su na početku drugog poluvremena bila potrebna svega dva minuta da preokrene rezultat, a oba pogotka postigao je Bruno Fernandeš.

Portugalac je u 48. minutu bio precizan sa bijele tačke nakon prekršaja Eduarda Kvarežme, da bi u 50. minutu udarcem sa distance savladao golmana Sportinga.

Domaći su do izjednačenja stigli u 80. minutu, kada je Suarez natrčao na odbijenu loptu i glavom postigao svoj drugi pogodak na utakmici.

Samo dva minuta kasnije golman Sportinga Kaike Pereira poslao je loptu u sopstvenu mrežu, ali je slavlje gostiju prekinuo sudija Šimon Marčinjak, koji je nakon VAR provjere poništio pogodak zbog prekršaja.

Junajted je susret završio sa desetoricom igrača pošto je Juri Tilemans u trećem minutu sudijske nadoknade zaradio drugi žuti karton.

Sporting je i nakon isključenja imao priliku da dođe do pobjede, ali je Nestori Irankunda šutirao tik iznad prečke.