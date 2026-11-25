Fudbaleri Lila savladali su Bajern rezultatom 2:1 i to nakon preokreta u drugom poluvremenu.

Bavarci su poveli već u 15. minutu kada je Dajo Upamekano nakon kornera Toma Bišofa bio najviši u skoku i glavom zatresao mrežu domaćih.

Bajern je imao priliku da udvostruči prednost preko Konrada Lajmera, koji je u 26. minutu izašao sam pred golmana Lila, ali je Berke Ozer odlično reagovao. Samo minut kasnije zaustavio je i snažan udarac Aleksandra Pavlovića.

Lil je na samom početku drugog poluvremena stigao do izjednačenja nakon što je Džošua Kimih zatresao sopstvenu mrežu, ali je sudija Marko Gvida poslije VAR provjere poništio pogodak zbog prekršaja.

Ipak, domaći su u razmaku od samo tri minuta uspjeli da preokrenu rezultat.

Japanac Ajase Ueda je u 62. minutu na asistenciju Natana Ngoja pogodio za 1:1, da bi tri minuta kasnije Aleksandar Pavlović poslao loptu u sopstvenu mrežu.

Lil je i nakon preokreta imao nekoliko dobrih prilika da poveća prednost, dok je Vensan Kompani u 76. minutu u igru uveo Džamala Musijalu i Luisa Dijaza u pokušaju da izbjegne poraz.

Najbolju priliku za izjednačenje u završnici susreta imao je Lenart Karl u 80. minutu, ali je njegov udarac izblokiran.

Musijala je u sudijskoj nadoknadi šutirao pored gola, pa su Bavarci ostali praznih ruku u Francuskoj.