Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Banjaluka je jutros osvanula među najzagađenijim gradovima u Republici Srpskoj, ali i u BiH, a u Prijedoru kako kažu nisu potrebne mjerne stanice, dovoljan je neprijatan miris vazduha da potvrdi loš kvalitet.
Ovo je problem koji se iz godine u godinu ponavlja. Prijedorčani nose maske i šalove preko usta kako bi se zaštitili, a nadležni za to vrijeme ne nude konkretna i dugoročna rješenja.
Prevenciju vide u akciji sađenja ukrasnih stabala i biljaka.
Više o tome pogledajte u prilogu:
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
3 h0
Gradovi i opštine
4 h0
Gradovi i opštine
5 h4
Gradovi i opštine
13 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu