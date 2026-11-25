Banjaluka je jutros osvanula među najzagađenijim gradovima u Republici Srpskoj, ali i u BiH, a u Prijedoru kako kažu nisu potrebne mjerne stanice, dovoljan je neprijatan miris vazduha da potvrdi loš kvalitet.

Ovo je problem koji se iz godine u godinu ponavlja. Prijedorčani nose maske i šalove preko usta kako bi se zaštitili, a nadležni za to vrijeme ne nude konkretna i dugoročna rješenja.

Prevenciju vide u akciji sađenja ukrasnih stabala i biljaka.

Više o tome pogledajte u prilogu: