Fudbaleri Pari Sen Žermena i Rome odigrali su neriješeno (2:2) u uzbudljivoj utakmici u kojoj su gosti iz Rima uspjeli da izbjegnu poraz.

Roma je povela već u petom minutu kada je Mario Ermoso na asistenciju Matijasa Sulea iz neposredne blizine savladao Matveja Safonova.

Parižani su mogli da izjednače samo dva minuta kasnije, ali je Mile Svilar odlično odbranio udarac Nuna Mendeša.

Domaći su do izjednačenja stigli u 31. minutu. Seni Majulu je izveo korner, a ukrajinski defanzivac Ilja Zabarni bio najviši u skoku i glavom pogodio za 1:1.

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Roma je početkom drugog poluvremena imala sjajnu priliku da ponovo povede, ali je Safonov u situaciji jedan na jedan zaustavio udarac Nikola Pizilija.

Luis Enrike je u 59. minutu umjesto Ferana Toresa u igru uveo Usmana Dembelea, koji se samo tri minuta kasnije upisao u strijelce.

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Vesli Fransa je povlačenjem protivnika za dres skrivio penal, a sudija Glen Niberg nakon VAR provjere potvrdio je svoju odluku. Dembele je bio siguran sa bijele tačke za vođstvo Parižana od 2:1.

Ipak, i Đan Pjero Gasperini imao je aduta na klupi. Donijel Malen, koji je u igru ušao u 67. minutu, donio je Romi izjednačenje u 78. minutu iz penala, dosuđenog nakon VAR provjere zbog igranja rukom Vitinje.

Parižani su u završnici pritisnuli goste, prilike su imali Fabijan Ruiz, Ašraf Hakimi i Dembele, ali je Roma, predvođena raspoloženim Svilarom, uspjela da sačuva bod.