Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Интера савладали су Штутгарт резултатом 2:0, а оба поготка на сусрету виђена су у другом полувремену.
Прву озбиљнију прилику на утакмици имао је Штутгарт у 15. минуту, када је Крис Фирих шутирао из казненог простора, али је голман Интера Жозеп Мартинез одлично реаговао.
Интер је у финишу првог полувремена у два наврата био близу вођства. Маркус Тирам је у 42. минуту шутирао тик поред лијеве стативе, да би само минут касније Николо Барела погодио стативу.
Домаћи су до предности стигли у 57. минуту. Јоша Вагноман играо је руком у казненом простору, а судија Франсоа Летексије тек након ВАР провјере показао је на бијелу тачку. Сигуран извођач пенала био је Петар Сучић.
Само три минута касније Штутгарт је имао прилику да изједначи, али је Ермедин Демировић након одбијене лопте шутирао високо изнад гола.
Тренер Интера Кристијан Киву у 69. минуту увео је у игру Лаутара Мартинеза умјесто Тирама, а Аргентинцу је било потребно свега пет минута да се упише у стријелце.
Федерико Димарко упослио је Мартинеза у казненом простору, а овај је прецизним ударцем савладао Дениса Зајмена за коначних 2:0.
Прилику да заигра у дресу Интера добио је и српски фудбалер Александар Станковић, који је у 86. минуту замијенио Никола Барелу.
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