Аутор:АТВ редакција
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Док на фудбалским теренима задаје главобоље противничким одбранама, норвешки голгетер Ерлинг Халанд већ више од четири године води необичну правну битку за право на коришћење сопственог презимена као робне марке.
Његов противник у овом несвакидашњем спору је пољски електричар Михал Вас, а случај је сада стигао и до Општег суда Европске уније у Луксембургу.
Све је почело у септембру 2022. године, када је Пољак, који живи и ради у Норвешкој, регистровао робну марку "Халанд" и тако предухитрио једног од најбољих фудбалера данашњице.
Вас је обезбиједио право на коришћење тог назива за чак 16 категорија производа, међу којима су спортска одјећа, фудбалска опрема, енергетска пића, протеински додаци исхрани, играчке, јогурти, па чак и женски доњи веш.
Халанд је за све сазнао током 2023. године, када је покушао да заштити своје име као робну марку на територији Европске уније.
Посебну пажњу привукло је образложење пољског електричара, који је тврдио да никада није пратио фудбал и да уопште не зна ко је Ерлинг Халанд. Према његовим ријечима, назив робне марке настао је као скраћеница енглеског израза "High Advanced Activity Land".
Норвешки нападач прву побједу у овом необичном спору остварио је у септембру 2025. године, када је Канцеларија Европске уније за интелектуалну својину прихватила његове аргументе и поништила регистрацију робне марке пољског електричара.
Вас је уложио жалбу, која је одбијена, али ни након тога није желио да одустане.
Случај је сада добио ново поглавље након што је Пољак поднио тужбу Општем суду Европске уније у Луксембургу, затраживши поништавање одлуке Канцеларије за интелектуалну својину.
Занимљиво је да тужба формално није поднесена против фудбалера Манчестер ситија, већ против поменуте европске институције, док је Халанд наведен као друга страна у претходном поступку.
Тако ће један од најпознатијих фудбалера на свијету још неко вријеме морати да води правну битку за коришћење сопственог презимена као робне марке.
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