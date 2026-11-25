Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Манчестер јунајтед игра меч 5. кола Лиге шампиона у Лисабону против Спортинга, а енглески великан је за само неколико минула успио да "окрене" заостатак из првог дијела, а посебну пажњу је привукао други погодак.
Наиме, Спортинг је повео у првом дијелу голом Суареза из пенала, да би се са тим резултатом отишло на одмор.
У другом дијелу преокрет Јунајтеда за само пар минута. Прво је Бруно Фернандез у 48. минуту погодио са бијеле тачке за 1:1, да би Португалац опет био стријелац само неколико минута касније. Ипак, о том голу ће се причати.
Шутирао је са око 20 метара, лопта је била слаба, али је одскочила од бусена и преварила голмана Спортинга.
Ево како је то све изгледало:
🚨| Bruno what a hit, what a goal!!! Man Utd are BACK!!
Sporting 1-2 Man Utd! https://t.co/DQtXHUTVrm— Winna F.C. (@WinnaFC) November 25, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
2 ч0
Фудбал
2 ч0
Фудбал
3 ч0
Фудбал
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму