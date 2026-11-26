Epidemija, koju izaziva rijetki soj virusa ebole Bundibugjo, proglašena je sredinom maja u provinciji Ituri, na sjeveroistoku zemlje, a od tada se proširila na osam od ukupno 26 provincija, prenio je Rojters.

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Za ovaj soj virusa ne postoje odobreni lijekovi niti vakcina. Kasno otkrivanje slučajeva, oružani sukobi i preopterećen zdravstveni sistem doprinijeli su bržem širenju zaraze nego tokom prethodnih epidemija.

Prema podacima Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC), samo 15 odsto novih slučajeva potiče od osoba koje su već bile poznate zdravstvenim vlastima, što ukazuje na to da brojni lanci prenošenja virusa još nisu otkriveni.

Trenutna epidemija druga je najveća i najsmrtonosnija zabilježena do sada, nakon epidemije u zapadnoj Africi od 2014. do 2016. godine, kada je zaraženo više od 28.600 ljudi, a preminulo više od 11.000.

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Analiza satelitskih snimaka koju je sproveo Rojters ukazuje na to da bi zvaničan broj smrtnih slučajeva u dvije oblasti Konga koje su najteže pogođene epidemijom mogao da bude značajno potcijenjen, ističe agencija.

(Telegraf)