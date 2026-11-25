Američka vojska izvela je kontrolisanu detonaciju gotovo pet tona nestabilnih hemikalija koje se koriste za proizvodnju bombi u jednoj fabrici u saveznoj državi Ajovi, a stanovništvu je preporučeno da ostane u zatvorenom prostoru zbog opasnosti od širenja toksične olovne prašine.

Ministarstvo odbrane SAD obavijestilo je Agenciju za zaštitu životne sredine (EPA) da su mjere preduzete radi sprečavanja širenja kontaminacije premašile očekivanja, izjavio je direktor agencije Li Zeldin, svega nekoliko minuta nakon eksplozije.

„Dobio sam prve informacije koje su veoma pozitivne. Smatraju da su mjere za sprečavanje širenja kontaminacije premašile očekivanja i veoma su zadovoljni“, rekao je Zeldin za novinarku Si-En-Ena Pamelu Braun.

On je dodao da je Ministarstvo odbrane operaciju ocijenilo kao „veliki uspjeh“.

„Upravo sam dobio i dodatnu poruku u kojoj se navodi da na senzorskoj mreži EPA za sada nije zabilježena nijedna vrijednost iznad 0,0“, rekao je Zeldin.

Prema njegovim riječima, na terenu u Ajovi nalazi se do 300 zaposlenih u agenciji i angažovanih stručnjaka, koji su zajedno sa neophodnom opremom raspoređeni prije detonacije.

Nakon eksplozije biće angažovani na uzimanju uzoraka zemljišta i vode kako bi se utvrdilo eventualno prisustvo olovne kontaminacije.

Uprkos ohrabrujućim prvim rezultatima mjerenja, nadležni su pozvali stanovništvo na oprez.

„Nastavićemo da pozivamo stanovnike da sačekaju dodatne informacije i pridržavaju se uputstava nadležnih službi za javnu bezbjednost. Trebalo bi da ostanu u zatvorenom prostoru, sa potpuno zatvorenim prozorima i vratima, dok se prašina ne slegne“, poručio je Zeldin.