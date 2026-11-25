Džared Kušner, zet američkog predsjednika Donalda Trampa i jedan od njegovih glavnih pregovarača za okončanje sukoba u Ukrajini, nazvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina istorijskom ličnošću i velemajstorom politike.

U intervjuu objavljenom danas tvrdio je i da je Putin do sada pokazao uzdržanost te da je američku stranu uvjerio da ne namjerava da upotrijebi nuklearno oružje.

Kušner je gostovao u podkastu „MD mids“, koji vodi Matijas Depfner, izvršni direktor njemačke medijske grupacije „Aksel Špringer“. Govorio je o svojim susretima sa Putinom, toku pregovora o okončanju rata i opasnosti od širenja sukoba izvan Ukrajine.

„Putin je velemajstor politike“

„Predsjednik Putin je veoma organizovan. Ljudima se može sviđati ono što je učinio ili im se ne mora sviđati, ali on je definitivno velemajstor politike. On je istorijska ličnost“, rekao je Kušner. „Uvijek je veoma, veoma dobro pripremljen. Veoma je promišljen. Mnogo toga zapisuje dok razgovaramo“, dodao je.

Prema Kušnerovim riječima, Putin veoma dobro razumije pitanja o kojima se pregovara i o njima ima čvrste stavove. Trampov zet otkrio je da se za razgovore sa ruskim predsjednikom priprema uz pomoć obavještajaca, diplomata i vojnih oficira te da je u stalnom kontaktu sa Putinovim savjetnicima.

Na pitanje da li Putin zaista želi mir, Kušner je odgovorio: „Da, mislim da govori o miru, ali uvijek je pitanje pod kojim uslovima.“

Kušner i Stiv Vitkof, koji predvode američke napore za okončanje rata u Ukrajini, nakon višečasovnih razgovora sa Putinom zaključili su da je pitanje teritorije trenutno u svojevrsnoj slijepoj ulici.

Kušner je kritikovao i odnos Evrope prema Rusiji, navodeći da su evropske zemlje tokom rata kupile ruske energente u vrijednosti većoj od 250 milijardi dolara, dok istovremeno finansiraju i naoružavaju Ukrajinu.

Opasno vrijeme

„Živimo u nevjerovatno opasnom vremenu. Ovaj rat je donekle ograničen na Ukrajinu, ali je zapravo postao posrednički rat u kojem Evropa finansira i naoružava Ukrajinu protiv Rusije. Nije potrebno mnogo pogrešnih procjena da bi došlo do ogromne eskalacije“, upozorio je Kušner.

Jared Kushner on Ukraine War: So far, Putin has showed restraint. He's agreed not to use nuclear weapons, which obviously is a big thing, and he's reassured us that that's not his intention. https://t.co/asx61KoRCr — Clash Report (@clashreport) November 25, 2026

Trampov pregovarač tvrdi da je američka strana od ruskog predsjednika dobila garancije u vezi sa upotrebom nuklearnog oružja.

„Putin je do sada pokazao uzdržanost. Pristao je da neće koristiti nuklearno oružje, što je očigledno velika stvar, i uvjerio nas je da mu to nije namjera“, rekao je Kušner.

Sličnu ocjenu ruskog predsjednika ranije ovog mjeseca iznio je i Tramp, koji je tvrdio da Putin pokazuje uzdržanost i da bi mogao biti mnogo oštriji, prenosi Indeks.