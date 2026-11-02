Vic dana: Ne ide selidba po kiši

Autor:ATV redakcija
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Dva druga se sretnu poslije dugo vremena.
"Jesmo li mi i dalje najbolji drugovi?"
Upita jedan, a drugi odgovara:
"Naravno! Za tebe bih skočio u vatru!"
Na to će prvi:
"A možeš li mi pomoći oko selidbe u subotu?"
Drugi je odmah smislio odgovor:
"Ovu subotu? Ne mogu, najavili su kišu."
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