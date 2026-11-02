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Vic dana: Ne ide selidba po kiši

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02.11.2026 21:11

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Виц дана: Не иде селидба по киши
Foto: ATV/Branko Jović

Dva druga se sretnu poslije dugo vremena.

"Jesmo li mi i dalje najbolji drugovi?"

Upita jedan, a drugi odgovara:

"Naravno! Za tebe bih skočio u vatru!"

Na to će prvi:

"A možeš li mi pomoći oko selidbe u subotu?"

Drugi je odmah smislio odgovor:

"Ovu subotu? Ne mogu, najavili su kišu."

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Vic dana

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