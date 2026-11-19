Nebeski dar teško je prepoznati kada račun stoji na frižideru, a decembar je već blizu. Za 4 znaka kraj godine otvara priliku da vrate dug, ali novac nije jedini teret koji nose.

Najveća greška bila bi čekanje da sreća sama pokuca na vrata. Neplaćen račun traži dogovor, a stara nepravda razgovor koji niko ne želi da započne. Do Nove godine olakšanje može stići kroz pomoć, dodatni prihod ili odluku da se prestane sa odlaganjem.

Djevica: Nebeski dar stiže kroz zaostalu uplatu

Djevici bi početkom decembra mogao da pristigne novac koji dugo čeka: zaostala uplata, vraćena pozajmica ili dogovor oko posla. Neka prvo pogleda koji račun nosi najveću kamatu, pa neka njega zatvori. Nebeski dar ovdje nije dobitak bez truda, već prilika da red konačno donese mir.

U srijedu poslije podne vrijedi poslati poruku osobi koja duguje odgovor. Jedna jasna rečenica bolja je od još nedjelju dana provjeravanja telefona. Djevica mijenja svoju stranu priče kada prestane da ćuti o novcu iz neprijatnosti.

Vaga: Stari dug se završava jednim razgovorom

Vagi se u prvoj polovini decembra vraća tema koju je gurala pod tepih: zajednički trošak ili pozajmica između bliskih osoba. Umjesto da ponovo plati tuđi dio zarad mira, treba da izgovori tačan iznos i predloži datum vraćanja. Takav razgovor nije svađa.

Skidanje tereta sa duše za Vagu počinje tamo gdje prestaje ugađanje. Ako druga strana ponudi da pomogne, neka prihvati pomoć bez obećanja koje ne može da ispuni. Mir u kući ne kupuje se još jednim neplaćenim računom.

Strijelac: Dodatni posao vraća ono što je otišlo

Strijelac bi u drugoj polovini decembra mogao da dobije ponudu za kratak posao ili naplatu ranijeg angažmana. Neka pita za rok i iznos prije nego što pristane. Ovo je ohrabrenje da završi započeto, a ne poziv da rizikuje novac koji je već namijenio za dug, piše Glas Srpske.

Sasvim druga priča. Strijelcu sreća do Nove godine može izgledati kao sasvim obična poruka sa ponudom posla. Ako novac stigne, neka odmah odvoji dio za obavezu koju najduže odlaže. Tako prekida krug u kojem svaka nova zarada nestane prije nego što donese predah.

Ribe: Vraćeni dug otvara prostor za pomirenje

Ribama pred kraj decembra može stići pomoć iz porodice ili uplata od osobe kojoj su nekada izašle u susret. Neka jasno kažu koliko im treba i za šta. Sjećanje na staru uslugu može grijati, ali račun traži konkretan dogovor.

U petak uveče, kada se utišaju dnevne obaveze, Ribe mogu osjetiti da ih više boli prećutano nego pozajmljeni novac. Neka vrate ono što mogu i priznaju ono što još ne mogu. Karmički preokret ovdje znači da obećanje konačno prati postupak.

Do Nove godine najviše vrijedi zatvoriti prvi račun

Djevica, Vaga, Strijelac i Ribe imaju različite puteve do olakšanja, ali isti zadatak: dug ne nestaje zato što se godina završava.