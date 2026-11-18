Svi vjerujemo da kada nam bubamara sleti na nas da će nam donijeti sreću ili neku lijepu vijest.

Ova dobro poznata mirna bubica smatra se simbolom sreće i blagostanje.

Međutim, bubamaru svi ne zovu tim imenom.

Zašto bubamaru u Hrvatskoj zovu božja ovčica?

Tako u susjednoj Hrvatskoj je zovu božja ovčica. Zanimljiva se priča krije iza tog imena, a povezano je s narodnim vjerovanjem i važnom ulogom koju su bubamare nekada imale u poljoprivredi.

Naime, u vremenima kada nije bilo savremenih sredstava za zaštitu usjeva, poljoprivrednicima su velike probleme predstavljale biljne uši i drugi nametnici koji su mogli uništiti čitave nasade. Bubamare su se pokazale kao pravi mali saveznici jer se hrane tim štetnicima i tako pomažu u očuvanju biljaka. Upravo se u tom kontekstu razvio naziv božja ovčica.

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Engleski naziv ladybug nastao je od izraza Our Lady's bug, odnosno "buba Gospe", pri čemu se pod Gospom misli na Bogorodicu.

Kako bubamaru nazivaju u drugim zemljama?

Zanimljivo je da Hrvatska nije jedina zemlja u kojoj bubamara ima neobično ime. U Sloveniji je poznat kao pikapolonica, dok se u Rusiji i Poljskoj koriste nazivi koji se mogu prevesti kao božja kravica.

Inače, u Velikoj Britaniji, Italiji i Njemačkoj bubamara se smatra snažnim hrišćanskim simbolom i znakom koji dolazi od Bogorodice Marije, piše Nezavisne novine.

U pravoslavnoj tradiciji često se povezuje s kultom Arhangela Mihaila.

Kakva se narodna vjerovanja vezuju za bubamaru?

Prema brojnim evropskim vjerovanjima, bubamara koja sleti na čovjeka donosi srećne vijesti.

U Francuskoj se vjeruje da pomaže ljudima koji prolaze kroz težak period, donosi utjehu i pretvara negativne misli u pozitivne.

Ako bubamara sleti na ruku mladića, prema narodnom vjerovanju, nagovještava skoru ženidbu.

Postoji i običaj prema kojem d‌jevojka koja želi da sazna kada će se udati stavi bubamaru na vrh kažiprsta i broji sekunde do njenog polijetanja. Vjeruje se da broj sekundi odgovara broju godina koje će proći do udaje.

U Nizozemskoj postoji vjerovanje da bubamara koja sleti na vjenčanicu mlade nagovještava brojno potomstvo.

Bez obzira kako je zovemo i bubamara ima posebno mjesto u narodnim vjerovanjima i mnogim kulturama.