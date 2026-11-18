Kembrički rječnik proglasio je riječ "čovjek" za riječ godine za 2026. godinu, navodeći da je razvoj vještačke inteligencije podstakao novo interesovanje za ono što ljude razlikuje od mašina.

Rječnik definiše pojam "čovjek" kao nešto što posjeduje osobine, mane i osjećanja karakteristična za ljude, za razliku od bogova, životinja ili mašina, prenio je britanski Telegraf.

Vještačka inteligencija mijenja način na koji ljudi govore o sopstvenoj prirodi i podstiče preispitivanje oslanjanja na tehnologiju, od matematičara do nastavnika, rekao je leksikograf Kembričkog rječnika Kolin Makintoš.

Prema njegovim riječima, sve češća upotreba izraza poput "stvoreno ljudskim djelom" pokazuje kako se riječ "čovjek" sve više koristi za razlikovanje ljudskih djela i osobina od onih koje potiču od vještačke inteligencije.

Osnivač Majkrosofta Bil Gejts je ocijenio da vještačka inteligencija podstiče ljude da više razmišljaju o tome šta znači biti čovjek. Naveo je da bi ta tehnologija mogla da pomogne u liječenju bolesti, unapređenju obrazovanja i oslobađanju vremena za važnije aktivnosti, ali je upozorio da ljudi moraju pažljivo da odluče kako će je uključiti u svoje živote.

Društvo Riječ "Skibidi" uvrštena u riječnik!

Među ostalim kandidatima za reč godine bili su "agent", koji označava sistem vještačke inteligencije sposoban da obavlja složene zadatke bez ljudske kontrole, kao i izrazi "wholesome" i "analogue".

U rječnik su dodati i izrazi sa društvenih mreža, poput "aura farming", koji označava pokušaj da se ostavi utisak atraktivne ili impresivne osobe, i "looksmaxxing", odnosno nastojanje da se poboljša fizički izgled.

Kembrički rječnik razmatra i uvrštavanje skraćenice "FOBO", koja označava strah od zastarevanja, usljed sve veće zabrinutosti da bi veštačka inteligencija mogla da zamijeni radna mjesta, prenosi RT Balkan.