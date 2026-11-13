Petak 13. dan nesreće ili praznovjerje?

Postoje dani koje jedva čekamo, ali i oni koje bi neki najradije preskočili. Jedan od takvih je i petak 13. Dok ga jedni doživljavaju kao sasvim običan dan, drugi ipak izbjegavaju važne odluke, putovanja pa čak i izlazak iz kuće.

"Ne, kod mene je danas sve u redu",

"Ne, danas nam je srećan dan",

"Ne vjerujem u to, 13. petak je bio kada sam ćerku udavala, bilo sve najbolje, a svi su govorili zašto 13. tako se potrefilo i hvala Bogu sve u redu",

"Vjerujemo, nije mi se danas ništa desilo, ali prije par godina jeste, imao sam nesreću",

"Ne vjerujem, to su samo sujevjerja",

"Nesreća je, došao sam da kupim jaknu i samo je nestalo struje i gotovo, ali makar smo uštedili pare", kažu građani.

Astrološki gledano, ni ovaj petak 13. nije bez specifičnosti, objašnjava astrolog žarko Gambiroža. Trenutni položaj planeta

prema njegovim tumačenjima, može donijeti potrebu da neke stvari preispitamo, ponovimo ili im pristupimo drugačije.

"Ali već sutradan i merkur i venera više nisu retrogradni tako da je ovaj dan kao neki dan pročišćenja, prosto kao da nešto skidamo sa sebe, odbacujemo maske ili skidamo tu vreću sa leđa, bacimo taj isti teret, recimo potrefilo se da su ovaj dan i planeta uma, intelekta i komunikacije, promišljanja merkur i ujedno planeta venera planeta ljubavi i zadovoljstva su danas retrogradne ali se sutradan stvari već mijenjaju", kaže Žarko Gambiroža, astrolog.

Petak 13. kao dan nesreće nije utemeljen u naučnim činjenicama, već je riječ o uvezenom sujevjerju koje se kod nas posebno proširilo posljednjih decenija. Sociolog Jadranka Berić ističe da su tome doprinijeli i popularna kultura i horor filmovi, koji su dodatno učvrstili negativnu simboliku ovog datuma u društvu.

"Moramo naglasiti specifičnost Zapadnog Balkana i našeg podneblja, mi smo ovdje većinom monoteističke religije, ali imamo zaostavštinu paganskih vjerovanja i onda kad se sve to uveže dolazimo do toga zašto se to kod nas tako lako primilo, ta klica petka 13. kao negativnog dana. Ali, ipak, moramo i sa naučne strane da objasnimo, jer dan kao dan kada objašnjavate negativno i kao sujevjerje u suštini jeste samo mehanizam na koji mi svi pojedinačno reagujemo i koristimo ga kao način za nešto što ne možemo iskontrolisati", rekla je Jadranka Berić, sociolog.

Ipak, na kraju, petak 13. ostaje samo datum u kalendaru. Sujevjerje ili ne, za neke je to ipak dan koji radije ne bi testirali.