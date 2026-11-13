Danas je posljednji petak 13. u godini: Odakle potiče strah od najbaksuznijeg datuma

Vjerovanje da petak 13. donosi nesreću toliko je rasprostranjeno da neki ljudi tog dana izbjegavaju izlazak iz kuće, pa čak i odlazak na posao.

Poput sujeverja o crnoj mački koja prelazi put ili razbijenom ogledalu, i ovaj datum prati strah od loših događaja, iako mnogi ne znaju kako je takvo vjerovanje nastalo. Kako je uopšte potekao taj strah?

Postoje brojna objašnjenja porijekla sujevjerja o petku 13, ali je teško pouzdano utvrditi kada je i kako nastalo ovo vjerovanje. Prema tumačenju profesora Čarlsa Panatija, sujevjerje o broju 13 potiče iz nordijske mitologije, a kasnije se proširilo Evropom.

U biblijskoj tradiciji, koncept "nesrećnog petka" seže čak i dalje od raspeća: kaže se da je petak dan kada su Adam i Eva jeli zabranjeno voće; dan kada je Kain ubio svog brata Avelja; dan kada je srušen Solomonov hram; i dan kada je Nojeva barka zaplovila u Veliki potop.

Kako su književnost i film učvrstili lošu reputaciju petka 13.

Popularizaciji sujevjerja doprinijela su i književnost i film. Roman Tomasa Losona Friday, the Thirteenth iz 1907. godine prikazuje brokera koji koristi strah od ovog datuma kako bi izazvao paniku na Volstritu. Kasnije je filmska franšiza "Petak 13." dodatno učvrstila njegovu reputaciju, dok je roman Dena Brauna "Da Vinčijev kod" iz 2003. godine proširio netačnu tvrdnju da su koreni sujevjerja povezani sa hapšenjem vitezova templara 13. oktobra 1307. godine.

Zanimljivosti Ove stvari na petak 13. ne treba raditi: Prema vjerovanju donose nesreću

Poznato je da neki gradovi nemaju kućni broj 13, a neki hoteli nemaju 13. sprat, ili sobu s tim brojem. Ipak, ovaj datum ne mora nužno da donese nesreću - naprotiv, putnicima može da donese i uštedu. Prema podacima platforme za poređenje cijena avionskih karata Kajak , letovi koji su polazili tog datuma u junu prošle godine bili su u prosjeku 16 odsto jeftiniji nego ostalim danima tog mjeseca. Ušteda je iznosila oko 79 evra po karti, što se objašnjava manjom potražnjom zbog sujevjerja.

Ni istraživanja o bezbjednosti u saobraćaju ne potvrđuju da je ovaj datum opasniji. Analiza iz 2013. godine pokazala je čak nešto manji prosječan broj avionskih nesreća sa smrtnim ishodom petkom 13. nego ostalim danima. Međutim, podaci osiguravajuće kuće Aviva iz 2014. ukazali su na 13 odsto više odštetnih zahtjeva zbog saobraćajnih nezgoda tog datuma. Stručnjaci upozoravaju da strah od nesreće može da izazove nervozu i smanji koncentraciju vozača, ali nema dosljednih naučnih dokaza da petak 13. povećava rizik od nezgoda.

Nije svuda petak 13. najnesrećniji dan

Zanimljivo je da petak 13. nema lošu reputaciju u svim kulturama. U Španiji i Grčkoj nesrećnim se smatra utorak 13, dok se u Italiji više strahuje od petka 17. Razlog za to italijansko sujeverje krije se u rimskom zapisu broja 17 – XVII. Kada se slova tog broja preslože, dobija se latinska reč vixi, koja znači "živio sam", a simbolično se povezuje sa završetkom života.

Društvo Na petak 13. stiže polarna zvijer

U Japanu i Kini posebno se izbjegava broj četiri, jer se njegov izgovor povezuje sa rječju smrt". Zbog toga pojedini hoteli u tim zemljama nemaju četvrti sprat.

Ipak, ima i onih koji broj 13 smatraju srećnim. Američka pjevačica Tejlor Svift više puta je govorila o svojoj naklonosti prema tom broju. Kao jedan od razloga navela je to što je 13. rođendan proslavila u petak 13. Pomenula je i da je njen prvi album dostigao zlatni tiraž poslije 13 nedjelja, da je uvod njene prve pjesme koja je stigla na vrh top-lista trajao 13 sekundi, kao i da je često osvajala nagrade sjedeći u 13. redu ili na 13. sedištu.

Uprkos dugoj istoriji sujevjerja, stručnjaci ističu da nema pouzdanih dokaza da petak 13. sam po sebi donosi nesreću. Način na koji ljudi doživljavaju ovaj datum često više govori o njihovim strahovima i očekivanjima nego o stvarnoj opasnosti, prenosi RT Balkan.