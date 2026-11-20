U pravoslavnim domovima širom Srbije i dijaspore 21. novembra obilježava se Sabor Svetog arhangela Mihaila, poznatiji kao Aranđelovdan, jedna od najčešćih i najpoštovanijih krsnih slava među Srbima.

Sveti arhangel Mihailo, prema predanju, predvodi nebeske sile i smatra se vođom anđela, zaštitnikom vjere, pravednosti i borcem protiv zla. U hrišćanskoj tradiciji on je simbol snage, hrabrosti i Božije pravde.

Zbog toga mnogi vjernici smatraju da je velika čast, ali i obaveza, nositi njegovo ime i slaviti ga kao zaštitnika doma.

Običaji i priprema slave

Pripreme za Aranđelovdan, kao i za svaku slavu, počinju nekoliko dana ranije. U domovima se pripremaju slavski kolač, vino, svijeća i tamjan, a porodica dočekuje goste u znaku zajedništva i molitve.

Da li se za Aranđelovdan priprema slavsko žito?

Iako se za gotovo sve slave kuva slavsko žito, za Aranđelovdan u nekim krajevima postoji posebno vjerovanje da se ono ne priprema. Razlog leži u predanju koje kaže da anđeli nisu umrli, pa im se ne priprema žito koje simbolizuje vaskrsenje i vječni život duše.

Međutim, patrijarh Pavle govorio je da se žito ne priprema samo za svete koji su umrli, već da se u samoj molitvi za osvećenje koljiva sveštenik moli da se koljivo prinosi u slavu Boga.

- U čast i spomen svetog (izgovara se ime slave porodice), i u pomen onih koji umreše u blagočestivoj vjeri. Ovo je najbitniji dio molitve u kojoj se otkriva smisao pripremanja koljiva za krsnu slavu. Krsna slava sa slavskim kolačem i koljivom prinosi se Boga radi i u čast krsnog svetitelja kao zaštitnika porodice. Kuvana pšenica nije simbol smrti, već života onih koji su živjeli i koji sada žive u vjeri sa Bogom i svojom krsnom slavom. Istina je, takođe, da su svi sveci živi, jer u Bogu niko ne može biti mrtav – Bog je Bog živih, a ne mrtvih.

Ljudi prave greške iz neznanja

Sveštenik Željko Jovanović nedavno je pomenuo da vjernici prilikom pripremanja krsne slave često prave greške, i to ne iz navike, nego iz neznanja.

- U vrijeme posta, recimo, mrsno slave slavu ili za Svetog arhangela ne pripremaju žito, a kad ih pitate zbog čega, kažu: „Pa to je živi svetac“. U Gospodu ne postoje živi i mrtvi sveci – svi svetitelji Božiji su živi pred Gospodom. Tako da za svaku slavu i Svetog arhangela obavezno pripremamo žito jer žito simbolizuje da će svi upokojeni koji su ranijih vijekova i godina slavili slavu, kao što zrno žita stavimo u zemlju i iz njega nikne novi klas, tako će i svi naši upokojeni vaskrsnuti u dan Strašnoga suda. Mi treba da slijedimo naše stare u svemu onom što su oni bili na pravom putu i u onome u čemu su bili dobri, ali u onome u čemu su griješili ne treba da budemo istrajni i to treba da mijenjamo, što je normalno i logično – objasnio je sveštenik Jovanović.

Značaj Aranđelovdana danas

U savremenom vremenu Aranđelovdan ostaje simbol porodičnog okupljanja i duhovne snage. Mnogi vjernici vjeruju da Sveti arhangel Mihailo donosi mir u kuću, čuva od bolesti i nepravde te da se njegova zaštita osjeća tokom cijele godine.