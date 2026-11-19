Do Nove godine ima još više od mjesec dana, ali su pojedini, bez obzira na to, već počeli sa ukrašavanjem svog doma i kićenjem jelke. Šta se, sa stanovišta psihologije, krije iza preranog dekorisanja doma u duhu praznika - objasnili su stručnjaci iz ove oblasti.

Ljudi se dijele na dva tipa - na one koji počinju da dekorišu kuću čim padne prvi (ozbiljniji) snijjeg i one koji ukrase vade u minut do dvanaest. I dok su debate o tome ko je u pravu sve učestalije, zanemaruje se dosta rjeđa, treća kategorija ljudi, koja je jelku okitila već sada. O njoj su psiholozi vrlo jasnog mišljenja i stava.

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Prerano kićenje jelke može ukazivati na određene poremećaje

Po mišljenju stručnjaka iz oblasti psihologije, ljudi koji isuviše rano dekorišu dom i kite jelku potencijalno imaju problema sa regulacijom emocija i nesvjesne bihejvioralne tendencije, uključujući i narcisizam. "U narcisima se javlja osjećaj enormne satisfakcije o same pomisli da su u centru pažnje, da im se ljudi dive i aplaudiraju", pojasnila je Karmen Hara, doktor psihologije.

"U smislu dekorisanja doma i kićenja jelke, kako bi se stvorio doživljaj zimske bajke i idile, ove aktivnosti, kada se organizuju prerano, za cilj imaju najčešće samo jedno - divljenje komšiluka", dodala je ona.

Nije samo želja za pažnjom iza kulisa, smatraju psiholozi

Osim želje za izdvajanjem od ostalih i priznanjem, prerano ukrašavanje doma i kićenje jelke može biti i način da se popuni neka praznina (u duši) i stvori iluzija sreće čak i onda kada je nema ni na vidiku. Ovo je idealan način da se naslika slika jedne skladne porodice i jednog savršenog doma, koji, nažalost, nije uvijek baš tako savršen.

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"Trzavica i problema ima u svakoj zajednici, ali pojedini ljudi imaju potrebu da ih maskiraju i to tako što će stvoriti praznični osjećaj već sredinom novembra mjeseca", navela je Hara u intervjuu za Dejli Mejl.

Praznično raspoloženje budi osjećaj nostalgije

Tradicionalno, praznici su i dio godine kada najviše vremena provodimo sa onima koje volimo, bilo da su to naša djeca, roditelji i drugi članovi porodice, ili prijatelji sa kojima tokom ostatka godine i nemamo toliko vremena za viđanje. Oni su i podsjetnik na lijepa vremena, kao i ljude koji više nisu tu iz bilo kog razloga. Prerano kićenje jelke je za neke način da se evociraju uspomene iz djetinjstva, koje su često jako lijepe i tople, prenosi NovostiMagazin.

"Oni koji dom dekorišu ranije praktično teže ka tome da to malo magije osjete što je prije moguće", objašnjava psihoterapeut Ejmi Morin.