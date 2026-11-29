Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) upozorila je na mogućnost ponovnog širenja morbila (ospica) širom svijeta, uprkos značajnom smanjenju broja oboljelih i smrtnih slučajeva u posljednje dvije decenije.

U godišnjem izvještaju SZO navodi se da je tokom prošle godine zabilježeno 59 velikih epidemija ove bolesti.

Niska stopa vakcinacije

Procjenjuje se da je zaraženo oko 9,8 miliona ljudi, što je 74 odsto manje nego 2000. godine. Broj smrtnih slučajeva procijenjen je na 72.000, odnosno 91 odsto manje u odnosu na isti period.

Ipak, zdravstveni stručnjaci upozoravaju da je situacija i dalje zabrinjavajuća zbog pada obuhvata vakcinacijom u pojedinim dijelovima svijeta.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da su Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Bolivija nedavno izgubili status zemalja u kojima su morbili eliminisani.

– Morbili ne opraštaju samozadovoljstvo. Zemlje koje su ih bile iskorijenile sada gube taj status. Iskorjenjivanje nije cilj na kraju trke. Od bolesti se mora štititi, sa dvije doze vakcine za svako dijete, svuda – poručio je generalni direktor SZO Tedros Adanom Gebrejesus.

SZO je posebno upozorio na niske stope vakcinacije u pojedinim evropskim zemljama.

Prema podacima ove organizacije, Crna Gora ima obuhvat vakcinacijom prvom dozom od svega 13 odsto, što je daleko ispod globalnog prosjeka od 84 odsto.

Nepovjerenje u vakcine

I BiH, Srbija, Sjeverna Makedonija i Rumunija bilježe stope vakcinacije znatno ispod svjetskog prosjeka.

Ljekarska udruženja u jugoistočnoj Evropi upozoravaju da dio roditelja odbija da vakciniše djecu zbog nepovjerenja u vakcine, koje se dodatno širi putem dezinformacija i teorija zavjere na društvenim mrežama.

Stručnjaci podsjećaju da su dvije doze vakcine protiv morbila ključne za zaštitu djece i sprečavanje novih epidemija te pozivaju na povećanje obuhvata imunizacijom, prenosi Avaz.