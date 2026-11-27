Srčani udar može da se javi i bez začepljenja koronarnih arterija, a takvi slučajevi čine do 10 odsto svih infarkta i češće pogađaju žene, pokazalo je istraživanje objavljeno u časopisu „Lanset“.

Iako se razlikuju od klasičnog srčanog udara, nisu manje opasni, zbog čega je važno da se dijagnostika i lečenje prilagode uzroku bolesti.

To je zaključak istraživanja čiji su autori kardiolog i istraživač Roko Montone, Filip Krea, urednik Evropskog časopisa za srce i izabrani predsJednik Evropskog udruženja kardiologa, i Roksana Mehran, predsJednica Američkog koledža za kardiologiju.

Kod takvih srčanih udara uzrok mogu da budu male naslage na zidovima arterija, grčevi koronarnih arterija ili poremećaji mikrocirkulacije, prenosi Sputnik.

Dodatna ispitivanja mogu da ukažu i na druga oboljenja, poput miokarditisa ili Takocubo sindroma.