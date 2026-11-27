Kada temperatura naglo padne, krvni sudovi se sužavaju, a krvni pritisak raste, što povećava rizik od srčanog i moždanog udara.

Najugroženiji su oni koji već imaju srčana oboljenja, a kardiolozi savjetuju da se znakovi upozorenja prepoznaju na vrijeme.

Američko udruženje za srce objašnjava da se tijelo na hladnoći brani od gubitka toplote tako što sužava krvne sudove kako bi više krvi ostalo oko vitalnih organa. To dovodi do porasta krvnog pritiska, a visok pritisak može izazvati srčani ili moždani udar, posebno kod osoba koje su već pod povećanim rizikom. Ekstremna hladnoća može i da zgusne krv, zbog čega se ugrušci lakše stvaraju.

Studije su povezale niske temperature s većim rizikom od moždanog udara, bola u grudima, poremećaja srčanog ritma, kao i od smrti usljed srčane slabosti i srčanog zastoja. Pregled više istraživanja, objavljen 2023. godine u časopisu „Frontiers in kardiovaskular medisin“, pokazao je da su hladni talasi povećali smrtnost od kardiovaskularnih bolesti za 32 odsto.

Ni naglo zahlađenje od nekoliko stepeni nije bezazleno. Britanski istraživači su, analizirajući podatke o prijemima pacijenata u 15 bolnica tokom 4 godine, utvrdili da pad prosječne dnevne temperature od samo 1 stepena povećava broj srčanih udara u narednim nedjeljama.

Opasan može biti i fizički napor na hladnoći. Američko udruženje za srce upozorava da srce koje nije naviklo na težak fizički rad, uz krvne sudove sužene zbog hladnoće i djelimično začepljene naslagama, može ostati bez dovoljno krvi bogate kiseonikom. Zato se savjetuje da se tokom zime, na primjer prilikom čišćenja snijega, prave pauze i izbjegava pretjerano naprezanje.

Četiri znaka koja ne smijete da zanemarite

Bol ili nelagodnost u grudima: Najčešći znak srčanog udara jeste nelagodnost u sredini grudi koja traje duže od nekoliko minuta ili prestane, pa se ponovo javi. Može se osjećati kao pritisak, stezanje, punoća ili bol. Američko udruženje za srce navodi da većina srčanih udara ne počinje naglo i intenzivno, već postepeno, blagim bolom.

Bol u drugim dijelovima tijela: Bol ili nelagodnost mogu se javiti u ruci, ramenu, leđima, vratu ili vilici.

Otežano disanje, hladan znoj i mučnina: Nedostatak vazduha može se javiti zajedno sa bolom u grudima ili bez njega, a mogu ga pratiti hladan znoj, mučnina ili vrtoglavica. Kod žena je bol u grudima takođe najčešći simptom, ali one češće nego muškarci imaju otežano disanje, mučninu i povraćanje, kao i bol u leđima ili vilici.

Spuštena strana lica, slabost ruke i otežan govor: Ovo su najčešći znaci moždanog udara: jedna strana lica se spušta ili utrne, osmijeh postaje nejednak, jedna ruka je slaba ili utrnula, a govor nerazgovetan. Moždani udar mogu najaviti i iznenadni problemi s vidom na jednom ili oba oka, gubitak ravnoteže i iznenadna jaka glavobolja bez poznatog uzroka.

Ako primijetite bilo koji od ovih znakova kod sebe ili nekoga u svojoj blizini, odmah pozovite Hitnu pomoć, čak i ako simptomi prestanu. Ljekari upozoravaju da u takvim situacijama ne treba samostalno voziti do bolnice, jer srčani udar može izazvati opasan poremećaj srčanog ritma.

Kako se zaštititi?

Američko udruženje za srce savjetuje da se tokom zime toplo oblačite, ali i da izbjegavate pregrijavanje. Takođe, preporučuje se ograničavanje konzumiranja alkohola, jer on stvara osjećaj toplote zbog kojeg se lako potcijeni napor kojem je tijelo izloženo na hladnoći.

Osobe s povišenim krvnim pritiskom trebalo bi da se posavjetuju s ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja lijekova protiv prehlade.

(b92)