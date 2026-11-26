Majke nas opominju da ne izlazimo bez kape, bake nude čaj sa medom i limunom, a neko će vam obavezno reći da pojedete bijeli luk ili kiseli kupus kako biste ojačali imunitet.

Sve to ima svoje mjesto u zimskim navikama, ali pitanje je koliko zaista pomaže da se ne razbolimo. Pogotovo sada, kada su respiratorne infekcije već prisutne.

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Dovoljno je da se provozite gradskim prevozom, odete u prodavnicu ili provedete pola sata u čekaonici doma zdravlja, pa da čujete nekoga kako kašlje ili šmrče. U novembru, kada jutra postanu hladna, a dani sve kraći, mnogima se čini da su prehlade neizbežne. Međutim, nije baš tako.

Prema posljednjem dostupnom izvještaju Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, objavljenom 20. novembra 2026. godine, u našoj zemlji je tokom nedjelje od 9. do 15. novembra zabilježeno 6.630 slučajeva oboljenja sličnih gripu. U okviru posebnog nadzora registrovano je i 10.876 slučajeva akutnih respiratornih infekcija. To nisu podaci o svim obolelima u Srbiji, već slučajevi zabilježeni kroz odgovarajuće sisteme epidemiološkog praćenja.

Zanimljivo je da je aktivnost gripa tada bila ispod epidemijskog praga, ali su respiratorni virusi već cirkulisali. Zato je pravo vrijeme da se podsjetimo šta možemo da uradimo kako bismo smanjili mogućnost zaraze.

Možete da izađete bez kape, ali nećete se zbog toga automatski prehladiti

Vjerovatno ste i sami bezbroj puta čuli: „Stavi kapu, prehladićeš se!“ Iako je savjet dobronamjeran, hladnoća sama po sebi ne izaziva prehladu. Za infekciju su odgovorni virusi, koji se prenose među ljudima.

To, naravno, ne znači da zimi treba izlaziti neadekvatno obučeni. Hladan vazduh može da nadraži nos i grlo, a vetar i vlaga mogu brzo da rashlade tijelo. Zato je važno da se obučemo u skladu sa vremenom, naročito ako dugo čekamo autobus, šetamo pored rijeke ili provodimo veći dio dana napolju.

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Ako krenete u šetnju praktičnije je da obučete nekoliko tanjih slojeva nego jednu previše debelu jaknu. Tako možete nešto da skinete kada se zagrijete tokom hodanja, a da se ponovo utoplite kada stanete.

Posebno je važno da obuća bude suva i da odjeća štiti od vjetra. Mokre čarape i jakna neće vam prenijeti virus, ali će učiniti da vam bude neprijatno i hladno.

Šta prvo da uradite kada se vratite promrzli kući?

Znate onaj osjećaj kada posle dugog boravka napolju uđete u toplu kuću, a prsti su vam ledeni i ne možete odmah da se zagrijete? Tada je najbolje da prvo skinete mokru odjeću i obujete suve čarape, a zatim se postepeno utoplite.

Topla supa ili čorba odličan su izbor, ne zato što mogu da unište viruse, već zato što prijaju organizmu, obezbjeđuju tečnost i mogu da budu hranljiv obrok. Domaća pileća supa, čorba od povrća ili pasulj sasvim su dobri izbori, u zavisnosti od toga šta volite i šta vam prija.

Važno je i da tokom zime ne zaboravimo na dovoljno proteina. Jaja, riba, meso, mliječni proizvodi i mahunarke obezbjeđuju hranljive materije koje su organizmu potrebne za normalno funkcionisanje, uključujući i imuni sistem.

Ovo je posebno važno za starije osobe koje ponekad jedu manje, preskaču obroke ili izbjegavaju namirnice bogate proteinima.

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Da li čaj sa medom i limunom zaista pomaže?

Kada nas zagrebe grlo, mnogi odmah stavljaju vodu da provri, sijeku limun i traže teglu meda. To je jedna od najstarijih kućnih navika, a dobra vijest je da topao napitak zaista može da ublaži nelagodnost u grlu.

Med može pomoći i kod kašlja, naročito uveče, kada nas nadraženo grlo ometa da zaspimo. Ipak, važno je znati da ni med ni limun ne leče virusnu infekciju niti pouzdano sprečavaju prehladu.

Najprijatnije je da ih dodate u topao, a ne vreo čaj. Tako ćete izbjeći da dodatno iziritirate grlo, a sačuvaćete i dio hranljivih sastojaka osjetljivih na visoku temperaturu.

Med se ne smije davati djeci mlađoj od godinu dana.

A đumbir? Ako vam prija njegov ukus, slobodno ga dodajte u čaj, ali nemojte očekivati da će vas jedna šolja zaštititi od svih zimskih virusa.

Kiseli kupus i turšija mogu da budu korisni, ali nisu čarobna zaštita

Kod nas se zimi gotovo podrazumijeva da u kući ima kiselog kupusa, turšije ili bar nekoliko tegli kiselih krastavaca. I to nije loša navika, naročito kada se uzme u obzir koliko je važno da tokom hladnih mjeseci jedemo raznovrsno povrće.

Kiseli kupus može biti izvor vitamina C, dok pravilno fermentisane namirnice mogu doprinijeti raznovrsnosti ishrane. Ipak, to ne znači da će vas porcija kiselog kupusa zaštititi od prehlade.

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Treba voditi računa i o količini soli, posebno ako imate visok krvni pritisak.

Ne zaboravite ni zamrznuto povrće i voće. Grašak, boranija, brokoli, maline i drugo sezonsko voće koje je pravilno zamrznuto može sačuvati značajan deo hranljivih materija. Nema potrebe da tokom cijele zime kupujete skupe namirnice samo zato što se reklamiraju kao odlične za imunitet.

Treba li piti vitamin C čim počnu hladni dani?

Mnogi u novembru počinju da uzimaju velike doze vitamina C, vjerujući da će tako izbjeći prehladu. Međutim, istraživanja pokazuju da redovno uzimanje ovog vitamina kod većine ljudi ne smanjuje značajno vjerovatnoću da će se prehladiti.

Kod nekih osoba redovno uzimanje može neznatno skratiti trajanje simptoma, ali to nije isto što i sprečavanje infekcije.

Velike doze vitamina C nisu bez rizika, posebno kod ljudi sklonih stvaranju određenih vrsta kamena u bubregu.

Slično važi i za druge suplemente. Vitamin D važan je za normalno funkcionisanje organizma, ali to ne znači da svi treba samoinicijativno da uzimaju visoke doze. Potreba za suplementacijom zavisi od uzrasta, ishrane, zdravstvenog stanja i drugih okolnosti, pa je najbolje posavjetovati se sa ljekarom, prenosi Najžena.

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Najvažnije je ono što često zaboravljamo

Možete da pojedete limun, popijete čaj sa đumbirom i obučete najtopliju jaknu koju imate, ali ako stalno dodirujete lice neopranim rukama ili provodite vrijeme u zatvorenoj, slabo provjetrenoj prostoriji sa bolesnim ljudima, i dalje možete da se zarazite.

Redovno pranje ruku, provjetravanje prostorija, dovoljno sna i izbjegavanje bliskog kontakta sa osobama koje imaju simptome infekcije među najvažnijim su svakodnevnim merama. Kada je rizik od zaraze povećan, naročito u gužvama i zatvorenim prostorima, dobro prilagođena zaštitna maska može pružiti dodatnu zaštitu.

Ne treba zaboraviti ni vakcinaciju protiv gripa. Ona ne štiti od svih virusa koji izazivaju običnu prehladu, ali smanjuje rizik od gripa i njegovih ozbiljnih komplikacija. U Srbiji se vakcinacija za sezonu 2026/27 sprovodi u domovima zdravlja, a posebno je važna za starije od 65 godina, trudnice i osobe sa određenim hroničnim bolestima, prenosi Najžena.

A šta kada grlo ipak počne da grebe?

Ako osjetite prve simptome, nemojte odmah posezati za antibioticima. Obična prehlada je virusna infekcija, a antibiotici ne djeluju na viruse.

U većini slučajeva dovoljno je da se odmarate, pijete dovoljno tečnosti i ublažavate tegobe. Fiziološki rastvor može pomoći kod zapušenog nosa, a topao napitak sa medom kod nadraženog grla i kašlja.

Ipak, nemojte svaku temperaturu, kašalj i malaksalost automatski pripisivati običnoj prehladi. Grip i druge respiratorne infekcije mogu imati slične simptome. Ako otežano dišete, imate znakove dehidratacije, temperatura traje duže od četiri dana ili se stanje pogoršava nakon početnog poboljšanja, potrebno je da se javite ljekaru. Starije osobe, trudnice i hronični bolesnici treba ranije da potraže savjet.

Na kraju, nema potrebe da se odričemo ni domaće supe, ni čaja sa medom, ni šetnje po hladnom vazduhu. Sve to može da nam prija. Samo ne treba da zaboravimo da nas od prehlade ne štiti jedan poseban napitak ili namirnica, već skup svakodnevnih navika koje smanjuju rizik od infekcije i pomažu organizmu da ostane zdrav.