Za Džonatana Frejksa, zvijezdu serije "Zvjezdane staze: Sljedeća generacija", ozbiljan zdravstveni problem koji mu je promijenio život počeo je ne bolom, već neobičnim prizorom tokom jednog uobičajenog putovanja u Finiks.

"Moj urin je bio ružičas"“, otkrio je Frejks tokom jedne epizode svog podkasta "Droping Nejms vit Brent end Džoni", u kojem je gostovao zajedno sa kolegom iz serije Brentom Spajnerom i urološkim hirurgom doktorom Ramom Narajanom.

"To me je uznemirilo", rekao je.

Pokušavajući da pronađe jednostavno objašnjenje, Frejks je pomislio da bi uzrok mogla biti njegova ishrana. Možda je jeo cveklu, razmišljao je, prije nego što je shvatio da je nije okusio već šest godina.

Na kraju je pozvao svog ljekara, a ta odluka možda mu je spasila bešiku.

Prema riječima doktora Narajana, Frejks je imao ono što se u medicini naziva bezbolna makrohematurija, odnosno vidljivo prisustvo krvi u urinu bez pratećeg bola.

"Kada vidite krv golim okom, a pritom ne osjećate bol, to je uvijek znak za uzbunu", rekao je ljekar u podkastu.

Iako krv u urinu može biti posljedica bezazlenijih stanja, poput infekcije urinarnog trakta ili kamena u bubregu, bezbolna pojava vidljive krvi najčešći je simptom raka mokraćne bešike. Prema podacima Klivlendske klinike i američkog Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH), takav simptom uvijek zahtijeva hitan urološki pregled.

Nekoliko dana nakon završetka jednog okupljanja obožavalaca, Frejks je podvrgnut cistoskopiji u ordinaciji. Riječ je o kratkoj proceduri tokom koje se tankom kamerom pregleda unutrašnjost bešike. Narajan je tom prilikom uočio male izrasline nalik paprati.

Tri dana kasnije, Frejks je operisan. Obavljena mu je cistoskopija uz pomoć plave svjetlosti, specijalizovana metoda pregleda pri kojoj se koristi kontrastno sredstvo kako bi skriveni tumori postali vidljiviji, kao i uklanjanje tumorskog tkiva.

Biopsija potvrdila

Biopsija je potvrdila da je riječ o karcinomu mokraćne bešike visokog stepena maligniteta, koji još nije zahvatio mišićni sloj zida bešike.

Kako bi objasnio koliko je rano otkrivanje bolesti bilo važno, Narajan je bešiku uporedio sa tortom koja ima više slojeva. Uklanjanjem površinskog sloja, odnosno tumora, spriječeno je njegovo prodiranje u dublji mišićni sloj. Kada se to dogodi, često je neophodno potpuno uklanjanje bešike i formiranje nove od dijela crijeva.

"Na kraju svega, rekao mi je: Mislim da smo sve uklonili", prisjetio se Frejks.

Kako bi spriječio povratak raka, glumac je prošao šest nedjeljnih ciklusa intravezikalne terapije, tokom koje se lijek unosi direktno u mokraćnu bešiku, prenosi "B92".

Iako je imunoterapija standardni prvi izbor u liječenju, zbog nestašice lijeka na nacionalnom nivou, Narajan je primijenio kombinaciju dva hemioterapijska lijeka – gemcitabina i docetaksela.

Prema riječima medicinskih stručnjaka, ova kombinacija dva citostatika pokazala se kao veoma efikasna alternativa u periodima nestašice imunoterapije.

Tokom pregleda Frejksove bešike, Narajan je uočio još jedan problem – uvećanu prostatu. Kako se glumac našalio u podkastu, hirurg mu je rekao: "Kad sam već bio tamo, primijetio sam da vam je prostata velika kao neki manji grad".

Uvećana prostata primoravala je mišić bešike da radi pod pojačanim opterećenjem, što je dovelo do stanja poznatog kao trabekulacija. Ukoliko se ne liječi, ono vremenom može da izazove slabljenje funkcije bešike.

Nakon što je magnetnom rezonancom isključena mogućnost raka prostate, Narajan je obavio operaciju tokom koje je kroz jedan mali rez uklonjeno oko 135 grama tkiva koje je ometalo normalan protok urina.

Zahvaljujući tome, glumac je mogao da prestane da uzima svakodnevne lijekove za prostatu, a problemi sa mokrenjem su nestali.

Osim članova uže porodice, Frejks nikome nije otkrio svoju dijagnozu sve dok nije odlučio da javno ispriča svoju priču tokom Mjeseca posvećenog zdravlju muškaraca. Želio je da ohrabri druge muškarce da prevaziđu nelagodu i strah od odlaska kod urologa, kojeg Narajan od milošte naziva "ljekarom opšte prakse za sve što se nalazi ispod pojasa".

"Ako vam se dogodi nešto slično onome što se dogodilo meni, odmah to provjerite", poručio je ljekar slušaocima.

"Nemojte da vas bude sramota. Nemojte da se plašite", zaključio je.