Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" upozorio je na najčešće greške u ishrani tokom posta, ističući da izbacivanje mesa, mlijeka, mliječnih proizvoda i jaja ne znači automatski i zdraviju ishranu.

Stručnjaci ukazuju da mnogi tada pretjeruju sa hljebom, tjesteninama i pecivima, dok zanemaruju mahunarke i druge izvore biljnih proteina, zbog čega obroci mogu postati nutritivno neizbalansirani.

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"U periodu posta, kada mijenjamo način ishrane, imamo priliku da više vremena i pažnje posvetimo izboru namirnica i pripremi obroka. U skladu sa pravilima posta, iz ishrane se izostavljaju meso, mlijeko, mliječni proizvodi i jaja. Ove namirnice se, najčešće, zamjenjuju pecivima, tjesteninom, krompirom, hljebom, različitim industrijskim proizvodima i tada može da dođe do neuravnoteženog energetskog unosa i neadekvatnog unosa hranljivih materija. Ono na šta treba da obratimo pažnju jeste da promjena načina ishrane, koja podrazumijeva izostavljanje namirnica životinjskog porijekla, ne znači da je ishrana i kvalitetnija", navodi "Batut" i dodaje:

"Kvalitet ishrane u vrijeme posta, prije svega, zavisi od toga čime zamjenjujemo namirnice koje su u tom periodu izostavljene iz naše ishrane.

Gdje najčešće griješimo?

Kada iz ishrane isključimo proteine koji su zastupljeni u mesu, jajima, mlijeku i mliječnim proizvodima, obično povećavamo unos ugljenih hidrata kroz hljeb, tjestenine, peciva dok su mahunarke, kao što su pasulj, grašak, sočivo, leblebije, boranija, kao izvor biljnih proteina, nedovoljno zastupljene.

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"Moramo voditi računa i o unosu maslinovog ulja i orašastih plodova kao što su orasi, bademi, lješnici. Iako je njihova nutritivna vrijednost velika, oni imaju i visoku energetsku vrijednost što znači da u našoj ishrani, u vrijeme posta, mogu biti zastupljeni u ograničenim količinama. Osnovu posne ishrane čine voće i povrće. Njihovo uključivanje u ishranu, sada u većim količinama nego što je možda uobičajeno, može da učini naš jelovnik u vrijeme posta raznovrsnijim. Da bismo duže imali osjećaj sitosti i da bi unos nutritivnih namirnica bio zastupljen u dovoljnoj količini, u našu ishranu treba da budu uključeni:

pasulj, grašak, leblebije, sočivo – kao izvor proteina

ovas, heljda, pirinač, integralni hljeb – kao izvor ugljenih hidrata

povrće – kuvano, grilovano, svježe

voće

sjemenke, orašasti plodovi, maslinovo ulje – kao izvor masti.

- U periodu posta ne treba da zaboravimo na važnost redovnih obroka. Dan uvijek treba da započnemo doručkom koji može da čini integralni hljeb ili tost sa namazom od avokada ili humusa sa malo salate ili ovsena kaša sa vodom ili biljnim mlijekom sa dodatkom sjemenki, orašastih plodova i voća kao što su jabuka ili bobičasto voće.

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Ručak treba da se sastoji od namirnica koje su izvor biljnih proteina kao što je sočivo, kome možemo dodati šargarepu, luk, paradajz, papriku ili grašak u kombinaciji sa kinoom, lukom i začinskim biljem. Obrok koji čini kinoa uz leblebije, brokoli, tikvice, šargarepu, sjemenke bundeve i malo maslinovog ulja, obezbjeđuje unos biljnih proteina, ugljenih hidrata, vlakana i nezasićenih masnih kiselina. Sa raznosvrsim salatama, uz dodatak heljde, prosa, kinoe, kus kusa, možemo da završimo dan.

Posna ishrana, uz malo truda, može da bude raznovrsna i energetski i nutritivno izbalansirana.

(Kurir)