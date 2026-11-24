Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno oblačno vrijeme, a od sredine dana na jugu i zapadu počinje kiša, koja se prema večeri širi ka ostalim predjelima.
U Hercegovini se lokalno očekuju i jači pljuskovi sa grmljavinom, uz obilnije padavine uveče, a u ostalim predjelima padavine će biti slabe i povremene, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Ujutru lokalno duž rijeka i po kotlinama prolazna magla.
U Hercegovini i višim predjelima duvaće umjeren i jak vjetar, južnih smjerova, a na sjeveru vjetar slab i promjenljiv ili sjeveroistočni.
Minimalnu temperaturu vazduha kretaće se od minus četiri do jedan, na jugu do četiri, a maksimalna od pet do 10, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih.
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