U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno oblačno vrijeme, a od sredine dana na jugu i zapadu počinje kiša, koja se prema večeri širi ka ostalim predjelima.

U Hercegovini se lokalno očekuju i jači pljuskovi sa grmljavinom, uz obilnije padavine uveče, a u ostalim predjelima padavine će biti slabe i povremene, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru lokalno duž rijeka i po kotlinama prolazna magla.

U Hercegovini i višim predjelima duvaće umjeren i jak vjetar, južnih smjerova, a na sjeveru vjetar slab i promjenljiv ili sjeveroistočni.

Minimalnu temperaturu vazduha kretaće se od minus četiri do jedan, na jugu do četiri, a maksimalna od pet do 10, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih.