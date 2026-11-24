Mitropolit bački Irinej Bulović, koji je preminuo u 80. godini na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, bio je jedan od najmoćnijih ljudi Srpske pravoslavne crkve (SPC).

Decenijama je zauzimao važne pozicije u vrhu Srpske pravoslavne crkve, učestvovao u najosjetljivijim crkvenim razgovorima i bio među ljudima koji su oblikovali njenu politiku.

Smrću mitropolita bačkog Irineja Bulovića Srpska pravoslavna crkva ostala je bez jednog od svojih najuticajnijih arhijereja.

Prema tvrdnjama upućenih, mnoge važne odluke i dešavanja unutar Crkve prolazili su upravo kroz njegove ruke. Rijetko je davao izjave za medije, a i kada bi odlučio da govori, pažljivo je birao kome će dati priliku da ga intervjuiše.

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Arhiepiskop novosadski i Mitropolit bački Irinej (Bulović) rođen je 11. februara 1947. godine, u selu Stanišiću kod Sombora, od roditelja Mihaila i Zorke Bulović.

Na krštenju u hramu Prenosa moštiju svetog oca Nikolaja u Stanišiću, 16. februara 1947. godine, dobio je ime Mirko. Kao krsnu slavu proslavlja Sabor svetog Jovana Krstitelja - Jovanjdan.

Osnovnu školu je završio u rodnom Stanišiću, 1961. godine, a gimnaziju u Somboru, 1965. godine. Po blagoslovu blaženopočivšeg episkopa bačkog Nikanora (Iličića) upisao se na Bogoslovski fakultet Srpske Pravoslavne Crkve u Beogradu 1965. godine, a diplomirao je na istom 1969. godine. Istovremeno sa Bogoslovskim fakultetom studirao je i na Odjeljenju klasičnih nauka Filosofskog fakulteta u Beogradu radi što boljeg upoznavanja sa klasičnim jezicima.

Za vrijeme studija, 1968. godine, sa blagoslovom episkopa bačkog Nikanora, prelazi iz Eparhije bačke u Eparhiju raško-prizrensku. Iste godine, na praznik Blagovijesti, u manastiru Ćelijama kod Valjeva, primio je monaški postrig od svog duhovnog oca, ave Justina Popovića, dobivši monaško ime Irinej.

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U jesen iste godine, episkop raško-prizrenski Pavle (potonji patrijarh srpski) rukopolaže ga za jerođakona u katedralnom hramu Svetog velikomučenika Georgija u Prizrenu, a zatim, na praznik Vozdviženja Časnoga Krsta, u čin jeromonaha, u manastiru Svete Trojice kod Mušutišta (Metohija). Blagoslovom i odlukom Svetog Arhijerejskog Sinoda, nedugo po osnivanju Monaške škole pri manastiru Ostrogu, boravi u pomenutom manastiru 1969 – 1970. godine i, kao suplent, predaje u navedenoj školi. Deceniju od 1970. do 1980. godine, blagoslovom i staranjem tadašnjeg episkopa raško-prizrenskog Pavla, proveo je u Atini na postdiplomskim studijama na Bogoslovskom fakultetu Atinskog univerziteta.

Tokom školske 1974/1975. godine, u zvanju suplenta, bio je nastavnik Bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Prizrenu.

U vrijeme boravka u Atini, služio je u manastiru Svetog Nikole u Kalisiji, u okolini Pendelija (Atika), pod duhovnim staranjem svetoga starca Porfirija Kavsokalivita. Juna 1980. godine, odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Tajna razlikovanja božanske suštine i energije u Svetoj Trojici po svetome Marku Efeskom Evgeniku, objavljen je 2019. godine kao zajednički izdavački poduhvat Besede, izdavačke ustanove Eparhije bačke, i Matice srpske.

Poslije studija u Atini odlazi na Bogoslovski institut Svetog Sergija u Parizu, gdje se, u okviru studijskog boravka (1980 – 1981), upoznaje sa vodećim ličnostima i literaturom savremenog ruskog bogoslovlja. Za docenta na katedri Svetog Pisma Novog Zavjeta na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu izabran je 1981. godine, a istovremeno postaje i nastavnik grčkog jezika. Iste godine, od blaženopočivšeg patrijarha srpskog Germana dobija kanonski prijem za Arhiepiskopiju beogradsko-karlovačku. Poslije izbora za dekana Bogoslovskog fakulteta akademske 1986/1987. godine, blaženopočivši patrijarh German ga je odlikovao činom protosinđela 1987. godine. Na dužnost dekana je reizabran i 1987/1988. godine, a 1991. godine je izabran u zvanje vanrednog profesora. Za redovnog profesora po pozivu na Duhovnoj akademiji Svetog Vasilija Ostroškog u Srbinju izabran je 1996. godine. Nastavno-naučno veće Bogoslovskog fakulteta u Beogradu izabralo ga je 2001. godine za redovnog profesora. Tokom višedecenijskog rada na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu biran je ponovo na dužnost dekana fakulteta najprije u periodu od 2006. do 2009. godine, a zatim i u periodu od 2009. do 2012. godine. Dao je veliki doprinos osnivanju Biblijskog instituta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Poslije trideset i četiri godine nastavničke službe na Bogoslovskom fakultetu, 1. oktobra 2015. godine odlazi u penziju.

Na redovnom zasjedanju Svetog Arhijerejskog Sabora Srpske Pravoslavne Crkve u Pećkoj Patrijaršiji, 26. jula 1989. godine, prodekan Bogoslovskog fakulteta protosinđel dr Irinej (Bulović) je izabran za Episkopa moravičkog, vikara patrijarha srpskog Germana. Sveti Arhijerejski Sinod ga je, 31. jula iste godine, odlikovao činom arhimandrita. Zbog bolesti patrijarha Germana, na episkopsku hirotoniju čekao je nepunih godinu dana. Nju je, po saborskoj odluci od 17. maja 1990. godine, izvršio mitropolit zagrebačko-ljubljanski Jovan, uz sasluženje episkopa raško-prizrenskog Pavla, žičkog Stefana, šumadijskog Save, budimskog Danila i banatskog Amfilohija, u hramu Svetih apostola u Pećkoj Patrijaršiji, 20. maja 1990. godine. Na istom zasjedanju Svetog Arhijerejskog Sabora izabran je za administratora Eparhije bačke u Novom Sadu, a dotadašnji administrator, episkop šumadijski Sava, uveo ga je u dužnost 17. juna 1990. godine.

Na zasjedanju Svetog Arhijerejskog Sabora, 6. decembra 1990. godine, izabran je za eparhijskog arhijereja Eparhije bačke. Ustoličenje u Novom Sadu izvršio je mitropolit zagrebačko-ljubljanski Jovan, 23. decembra iste godine.

Po odlukama Svetog Arhijerejskog Sinoda i Sabora, vršio je dužnost administratora Eparhije bačke (1990), Eparhije austrijsko-švajcarske (2011 – 2014), Eparhije osječkopoljske i baranjske (2017 – 2018), crkvenih jedinica u Austriji (2023 – 2024) i Eparhije austrijske (od 2024. godine).

Za vrijeme svoje episkopske službe aktivno učestvuje u radu Svetog Arhijerejskog Sabora. U više navrata je bio biran za člana Svetog Arhijerejskog Sinoda i Velikog Crkvenog suda, kao i za člana mnogih važnih crkvenih komisija i delegacija. Posebno treba istaći učešće u: Odboru Sabora Srpske Pravoslavne Crkve za Kosovo i Metohiju, u Komisiji Sabora za pripremu prijedloga za proglašenje svetih Srpske Pravoslavne Crkve, u Komisiji Sabora za ujednačenje poretka bogosluženja, u Komisiji Sabora za proučavanje liturgijskih pitanja, u Komisiji Sabora za reviziju Ustava Srpske Pravoslavne Crkve, u Komisiji Sabora za dijalog sa predstavnicima Makedonske Pravoslavne Crkve (tada u raskolu), u Komisiji Sabora za dijalog sa predstavnicima Rumunske Pravoslavne Crkve, u Svepravoslavnoj pripremnoj komisiji za Sveti i Veliki Sabor Pravoslavne Crkve, u Saborskoj komisiji za pripremu i učešće naše Crkve na Svetom i Velikom Saboru, u delegaciji Srpske Pravoslavne Crkve na zasjedanju Svetog i Velikog Sabora na Kritu 2016. godine, u Svepravoslavnoj komisiji za bogoslovski dijalog sa Rimokatoličkom Crkvom, u Svepravoslavnoj komisiji za dijalog sa luteranima, u Mješovitoj Komisiji Srpske Pravoslavne Crkve i Hrvatske biskupske Konferencije za razmatranje uloge kardinala Alojzija Stepinca prije, za vrijeme i poslije Drugog svjetskog rata, u Komisiji Svetog Arhijerejskog Sabora za dijalog sa analognom Komisijom biskupskih konferencija Hrvatske i Srbije i Crne Gore, u Komisiji Sabora za dijalog sa Hrvatskom Biskupskom konferencijom, u Komisiji Svetog Arhijerejskog Sinoda Srpske Pravoslavne Crkve za prevod Svetog Pisma Novog Zavjeta i u Komisiji Svetog Arhijerejskog Sinoda za pregled i reviziju bogoslužbenih knjiga u Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi.

Objavio je mnoge bogoslovske radove i studije, veliki broj popularnih članaka i intervjua, kao i mnogobrojne prevode. Pored članstva u pojedinim uređivačkim odborima bio je urednik Pravoslavnog misionara, časopisa u izdanju Svetog Arhijerejskog Sinoda, kao i Besede, bogoslovskog časopisa Eparhije bačke.

Član je Udruženja biblijskih teologa Grčke, Udruženja književnika Srbije, Srpske književne zadruge, Komiteta pokreta za jedinstvo i saradnju duhovno srodnih istočnohrišćanskih naroda i Saveta vjerskih lidera Evrope "Religija za mir".

Član je Matice srpske u statusu stalni član saradnik, kao i član Njegoševog odbora Matice srpske i mnogih drugih organizacionih i počasnih odbora.

U periodu povratka našeg naroda vjeri i Crkvi, krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina prošloga vijeka, bio je prvi sveštenoslužitelj koji je na državnoj televiziji u Beogradu, do tada nedostupnoj za crkvene i vjerske sadržaje, govorio o istinama vjere. U januaru 1990. godine, na praznik Rođenja Gospoda Isusa Hrista, učestvovao je u organizaciji i realizaciji prvog direktnog televizijskog prenosa svete Liturgije iz Sabornog hrama u Beogradu, koji je emitovan na Televiziji Beograd.

Po blagoslovu Svetog Arhijerejskog Sinoda, 1990. godine, u saradnji sa mitropolitom Amfilohijem (Radovićem) i dekanom Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, arhimandritom Atanasijem (Jevtićem), započeo je pionirski poduhvat pod nazivom Pravoslavni video-bukvar, u realizaciji Sandra-video Beograd. Sljedeće godine, kao Episkop bački, pokrenuo je, zajedno sa Miloradom Vučelićem, inicijativu da Eparhija bačka, u saradnji sa Televizijom Novi Sad, započne serijal pod nazivom Bukvar Pravoslavlja. Po njegovom scenariju, tokom osam godina, a uz pomoć stručnih saradnika, tadašnjih koviljskih jeromonaha Porfirija (Perića) i Fotija (Sladojevića), tadašnjeg đakona Vladimira Vukašinovića, pokojne monahinje Nektarije (Karajčić), gospođe Jordanke Lukić, Gorana Vukčevića i mnogih drugih saradnika, snimljeno je sto trideset epizoda, kako u Srbiji, tako i u Grčkoj, na Kipru i u Mađarskoj, a emitovanih u toku sedam i po godina kao javna vjeronauka sui generis prije povratka vjeronauke u javne škole.

Zbog velikog iskustva u radu sa medijima, obavještenosti i odmjerenosti u nastupu i iznošenju stavova Srpske Pravoslavne Crkve, Sveti Arhijerejski Sabor ga 1992. godine ovlašćuje "da saopštava zvanične informacije o životu i radu Srpske Pravoslavne Crkve", a 2009. godine ga zvanično umoljava da se prihvati dužnosti portparola Svetog Arhijerejskog Sabora.

U teškim ratnim vremenima, devedesetih godina prošloga vijeka, po blagoslovu patrijarha Pavla i Svetog Arhijerejskog Sinoda, učestvovao je u svim važnim razgovorima predstavnika Crkve i Države, kao i sa političkim predstavnicima Srba u ratom zahvaćenim područjima i sa izaslanicima međunarodne zajednice.

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Dao je veliki doprinos unapređenju odnosa Crkve i Države, što je rezultiralo vraćanjem vjeronauke u osnovne i srednje škole u Republici Srbiji, vraćanjem Bogoslovskog fakulteta u sastav Univerziteta u Beogradu, donošenjem Zakona o Crkvama i vjerskim zajednicama u Republici Srbiji i Zakona o restituciji crkvene imovine. Bio je predsjednik Komisije Vlade Republike Srbije za vjersku nastavu u školama.

Učestvovao je na mnogim domaćim i međunarodnim bogoslovskim i naučnim skupovima i konferencijama, na duhovnim tribinama i u međuhrišćanskim susretima i dijalozima, kao i u domaćim i međunarodnim susretima i dijalozima sa jevrejskim i islamskim zajednicama, ustanovama i organizacijama.

Po njegovom blagoslovu, a pod okriljem manastira Kovilja, otpočeo je rad terapijske zajednice Zemlja živih. Pokrenuo je i rad Dobrotvorne ustanove Eparhije bačke Vladika Platon Atanacković sa Narodnom kuhinjom.

Za predano služenje Pravoslavnoj Crkvi i Rodu srpskom, vladika Irinej je primio mnoga odlikovanja i priznanja, prenosi Kurir.