U pozadini ove navike često se nalazi splet različitih psiholoških i neurobioloških faktora koji upućuju na ozbiljnije zdravstvene i funkcionalne poteškoće, zbog čega je problem teško riješiti bez stručne pomoći.

Nezavisno od uzroka, hronično kašnjenje stvara ozbiljne probleme u svim oblastima života.

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Posebno su pogođeni interpersonalni i poslovni odnosi, u kojima se takvo ponašanje nerijetko tumači kao manjak poštovanja, odgovornosti i profesionalnosti.

Glavni psihološki i neurološki uzroci kašnjenja

Složeni činioci koji dovode do ovog ponašanja najčešće su povezani sa dugogodišnjim poteškoćama u izvršnim funkcijama, odnosno sa smanjenom sposobnošću planiranja i organizovanja aktivnosti u konkretnom vremenskom okviru.

Među najčešćim uzrocima ističu se:

ADHD i neurorazvojni poremećaji: Za ADHD je karakteristično tzv. „vremensko sljepilo“ (time blindness), koje podrazumijeva smanjenu sposobnost procjene, praćenja i upravljanja vremenom, uz otežano fokusiranje i planiranje.

Anksioznost: Tjeskobne misli, preopterećenost i stalna zabrinutnost odvlače fokus sa sadašnjeg trenutka, pa se vrijeme gubi na stvari koje je teško kontrolisati, dok dolazak na vrijeme ispada iz fokusa.

Prokrastinacija (odgađanje): Često je povezana sa većim psihološkim poteškoćama i izbjegavanjem obaveza.

Optimistični stil procjene: Pojedinci podcjenjuju koliko vremena zahtjevaju određeni zadaci, vjerujući da mogu uraditi mnogo toga u kratkom roku.

Tip ličnosti „B“: Flegmatične i izuzetno opuštene osobe percipiraju da vrijeme traje duže i precjenjuju sopstvene kapacitete.

Perfekcionizam: Potreba da se svaki detalj savršeno završi prije polaska gotovo uvijek dovodi do kašnjenja.

Fenomen zanesenosti (flow): Mentalno duboko uranjanje u aktivnost za koju postoji visoka motivacija dovodi do gubitka osjećaja za protok vremena.

Kako prevazići problem i kada se obratiti ljekaru?

Uz odgovarajuću podršku i dosljedne strategije moguće je ostvariti trajnu pozitivnu promjenu. Efikasnu pomoć u svakodnevici pružaju alarmi, dnevne kontrolne liste, aplikacije za podsjetnike i uspostavljanje stabilnih rutina koje pomažu u tačnoj procjeni vremena.

Takođe je izuzetno važno otvoreno razgovarati sa bliskim osobama kako bi se izbjegli nesporazumi i narušavanje odnosa. Ukoliko kašnjenje i popratne poteškoće u značajnoj mjeri ometaju svakodnevno funkcionisanje, životne planove i odnose sa ljudima, stručnjaci savjetuju obraćanje psihologu ili psihijatru radi detekcije tačnog uzroka i rada na sebi, prenosi Kreni zdravo.