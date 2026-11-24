Autor:ATV redakcija
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Stručnjaci upozoravaju da hronično kašnjenje rijetko ima veze sa lijenošću.
U pozadini ove navike često se nalazi splet različitih psiholoških i neurobioloških faktora koji upućuju na ozbiljnije zdravstvene i funkcionalne poteškoće, zbog čega je problem teško riješiti bez stručne pomoći.
Nezavisno od uzroka, hronično kašnjenje stvara ozbiljne probleme u svim oblastima života.
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Posebno su pogođeni interpersonalni i poslovni odnosi, u kojima se takvo ponašanje nerijetko tumači kao manjak poštovanja, odgovornosti i profesionalnosti.
Složeni činioci koji dovode do ovog ponašanja najčešće su povezani sa dugogodišnjim poteškoćama u izvršnim funkcijama, odnosno sa smanjenom sposobnošću planiranja i organizovanja aktivnosti u konkretnom vremenskom okviru.
Među najčešćim uzrocima ističu se:
Uz odgovarajuću podršku i dosljedne strategije moguće je ostvariti trajnu pozitivnu promjenu. Efikasnu pomoć u svakodnevici pružaju alarmi, dnevne kontrolne liste, aplikacije za podsjetnike i uspostavljanje stabilnih rutina koje pomažu u tačnoj procjeni vremena.
Takođe je izuzetno važno otvoreno razgovarati sa bliskim osobama kako bi se izbjegli nesporazumi i narušavanje odnosa. Ukoliko kašnjenje i popratne poteškoće u značajnoj mjeri ometaju svakodnevno funkcionisanje, životne planove i odnose sa ljudima, stručnjaci savjetuju obraćanje psihologu ili psihijatru radi detekcije tačnog uzroka i rada na sebi, prenosi Kreni zdravo.
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