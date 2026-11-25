Trudnice, osobe starije od 60 godina, ljudi sa oslabljenim imunosistemom, kao i oni koji imaju postojeća zdravstvena stanja poput srčanih bolesti ili dijabetesa, mogu biti izloženi naročito visokom riziku od komplikacija izazvanih koronavirusom.

Zato Parade.com navodi najčešće simptome kovida-19 na koje, prema savjetima stručnjaka za infektivne bolesti, epidemiologa i drugih medicinskih eksperata, treba obratiti pažnju u novembru 2026. godine.

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Koji su simptomi kovida u novembru 2026.

Kada je riječ o simptomima kovida-19, u novembru 2026. godine suočavamo se sa uglavnom istom situacijom kao i ranije.

Dr Ernesto Sans, ljekar i medicinski direktor ustanove Baptist Health Urgent Care, za magazin Parade kaže:

"Najčešći simptomi su bol u grlu, kašalj, zapušen nos, curenje iz nosa, umor, glavobolja i bolovi u tijelu. Kod pojedinih pacijenata javljaju se i povišena tjelesna temperatura, drhtavica ili gastrointestinalni simptomi, poput mučnine i dijareje. Gubitak čula ukusa ili mirisa i dalje može da se pojavi, ali nije neophodan da bi se postavila dijagnoza kovida.

Kako se simptomi kovida razlikuju od prehlade i gripa

"Na osnovu samih simptoma može biti teško razlikovati kovid-19, grip i običnu prehladu. Sve tri bolesti zahvataju disajne puteve i mogu izazvati slične simptome", kaže dr Kristina Bejker, doktorka medicine, rukovodilac medicinskih i naučnih poslova za oblast infektivnih bolesti i brze dijagnostike u kompaniji Abbott Laboratories.

Jedna od razlika odnosi se na vrijeme pojave simptoma.

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"Simptomi gripa često nastupaju iznenada, dok se simptomi kovida-19 mogu razvijati postepenije nakon izlaganja virusu. Ipak, težina simptoma i brzina njihovog nastanka nisu uvijek pouzdani pokazatelji. Kada kovid, grip i obična prehlada istovremeno cirkulišu, na osnovu simptoma možemo saznati samo ograničenu količinu informacija. Testiranje je često jedini način da sa sigurnošću utvrdimo šta je izazvalo bolest.

Sa tim se slaže i dr Vesli Long, doktor medicine i nauka, specijalista za infektivne bolesti i rukovodilac odjeljenja za dijagnostičku mikrobiologiju u zdravstvenom centru Houston Methodist.

"Simptomi mogu biti veoma slični onima koji prate običnu prehladu ili grip. Jedini pouzdan način da saznate od čega bolujete jeste da uradite test. To može biti korisno jer se za lečenje kovida i gripa koriste različiti lijekovi.

Novi ili neuobičajeni simptomi na koje treba obratiti pažnju

Na kliničkom nivou ne testiramo pojedinačne sojeve virusa, ali u svakom trenutku obično cirkuliše više različitih sojeva kovida, koji su povezani sa sličnim skupom simptoma. Kašalj, povišena tjelesna temperatura i bol u grlu uglavnom su najčešći simptomi koje primjećujemo, ali kovid-19 može izazvati i zapušenost nosa, umor, gubitak čula ukusa ili mirisa, bolove u mišićima, glavobolju, kao i gastrointestinalne tegobe poput dijareje ili povraćanja - kaže dr Robert Birnbaum, doktor osteopatske medicine (DO), specijalista urgentne medicine i glavni medicinski direktor ustanove WellNow Urgent Care.

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Koliko simptomi obično traju

Ljekari ističu da trajanje simptoma kovida-19 varira od osobe do osobe, ali i od jedne infekcije do druge.

"Većina ljudi će se osjećati bolje u roku od nekoliko nedjelja, ali u pojedinim slučajevima oporavak može trajati duže, naročito ako je bolest bila teška ili ako osoba razvije stanje poznato kao dugi kovid", kaže dr Nil Vora, doktor medicine, izvršni direktor organizacije Preventing Pandemics at the Source Coalition i nekadašnji epidemiolog američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Kada treba da se obratite ljekaru

"Otežano disanje ili nedostatak vazduha, kao i uporan bol ili pritisak u grudima jasni su znaci da je potrebno potražiti medicinsku pomoć", upozorava dr Tajler Smit, magistar i doktor nauka, statistički epidemiolog i profesor na National University.

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"Pored toga, neuobičajeno ponašanje, poput izražene konfuzije, kao i fizički znaci kao što su plavičasta ili izrazito blijeda koža, nokti ili usne, mogu ukazivati na nedostatak kiseonika u krvi ili poremećaj cirkulacije."