Аутор:АТВ редакција
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Универзитетски клинички центар (УКЦ) Републике Српске уступиће на кориштење апарат за компјутеризовану томографију (ЦТ) Болници "Др Младен Стојановић" Приједор, изјавио је вршилац дужности директора приједорске болнице Мирослав Бијелић.
Он је навео да се приједорска болница УКЦ-у обратила за помоћ будући да је већ два пута поништена процедура јавне набавке, због чега је Болница покренула управни спор.
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"У међувремену, док чекамо разрјешење управног спора, обратили смо се УКЦ-у за помоћ да нам, уколико су у могућности, дају један ЦТ апарат на кориштење, што су, на наше задовољство, прихватили", рекао је Бијелић данас Срни.
Он је додао да је у у току реализација уговора којим УКЦ приједорској болници уступа ЦТ апарат без накнаде.
Бијелић је подсјетио да је Болница "Др Младен Стојановић" обезбиједила 1,8 милиона КМ властитих средстава за набавку новог ЦТ-а, али да је у овој година оба расписана тендера поништила Канцеларија за разматрање жалби Сарајево по жалби једног од заинтересованих понуђача.
"Други пут, уважавајући упутства Канцеларије за разматрање жалби, покрећемо нови поступак јавне набавке ЦТ апарата. Исти понуђач поново изјављује жалбу на тендерску документацију и Канцеларија усваја жалбу, те поништава поступак у цијелости", појаснио је Бијелић.
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Болница је пред Судом БиХ покренула управни спор подношењем тужбе против рјешења Канцеларије за разматрање жалби којим је поништен тендер за набавку ЦТ-а.
"Сматрамо да су техничке спецификације сачињене у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, да је жалба заинтересованог лица неоснована и да Комисија за разматрање жалби Сарајево није правилно утврдила чињенично стање", нагласио је Бијелић.
Овај поступак је у току.
Постојећем ЦТ уређају у приједорској болници радни вијек је истекао, усљед дотрајалости се учестало квари и уназад неколико година често је ван функције, те се пацијенти на ову дијагностику упућују у друге установе.
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