Аутор:АТВ редакција
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Позив свим свим корисници права на пензију који живе ван државе Републике Српске, у овом случају ван територија држава насталих на простору бивше Југославије обавезни су да достављају потврду о животу, рекао је Младен Милић, директор Фонда ПИО.
"Корисници који се налазе у државама на простору бивше Југославије нису дужни достављати потврду јер Фонд са тим државама на има потписан споразум о електронској размјени података", рекао је Милић за РТРС.
Навео је да сви остали, њих око 6.900, који живе на простору ван бивше Југославије, у обавези су доставити потврду.
"До краја децембра, закључно са 31.12. ове године, доставе уредно овјерену потврду о животу како би се несметано наставила исплата пензија током 2027. године", каже Милић.
Додаје да они корисници који не доставе потврду о животу биће им обустављена исплата пензије до момента док се не достави овјерена потврда о животу.
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