Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Републици Српској за викенд ће бити облачно и хладно уз повремене слабе падавине.
Сутра ће бити облачно и хладно уз повремене слабе падавине. Падаће киша која захлађењем прелази у сусњежицу и снијег у брдско планинским предјелима уз стварање мањег сњежног покривача, подаци су Хидрометеоролошког завода Републике Српске.
Максимална температура ваздуха биће у првом дијелу дана и износиће од два у вишим предјелима на западу до девет на југоистоку, на југу до 14. Током дана се очекује захлађење па ће минимална температура ваздуха бити увече од нуле на западу до пет на југоистоку, на југу до 10, а у вишим предјелима на западу од минус три степена Целзијусова.
У суботу, 28. новембра, и даље ће бити облачно и хладно уз слабе падавине. Киша и сусњежица очекују се у нижим, а снијег у брдско планинским предјелима уз мање повећање снијежног покривача. У Херцеговини се очекује разведравање уз сунчане периоде, те вјетровито уз јаку буру.
Минимална температура ваздуха кретаће се од минус један до три, на југу до 10, а у вишим предјелима од минус четири, а максимална од нула до пет, на југу до 12, а у вишим предјелима од минус три степена Целзијусова.
Другог дана викенда наставља се облачно и хладно вријеме уз повремене слабе падавине које престају уз разведравање крајем дана на сјеверу. У Херцеговини се очекују сунчани периоди уз промјенљиву облачност.
Минимална температура ваздуха од минус два до три, на југу до седам, а у вишим предјелима од минус шест , а максимална температура ваздуха од минус један до пет, на југу до 11, а у вишим предјелима од минус четири степена Целзијусових.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму