Аутор:АТВ редакција
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Царинска контрола на граничним пријелазима не подразумијева само преглед возила, пртљага и робе коју путници преносе.
У одређеним околностима царински службеници имају право обавити и лични преглед путника. Међутим, такав поступак мора бити проведен у складу са законом, уз поштовање приватности, достојанства и основних људских права.
Према члану 43. хрватског Закона о царинској служби, овлаштени царински службеник може обавити преглед особе ради провођења царинског надзора.
Преглед обухвата предмете које особа носи на себи или уз себе, а којима би могли бити прекршени прописи из надлежности Царинске управе.
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Закон јасно прописује да лични преглед у правилу мора обавити царински службеник истог спола као особа која се прегледава. То значи да мушкарца прегледава мушки, а жену женски царински службеник.
Изузетак постоји у хитним ситуацијама када је потребно одузети оружје или предмете којима би особа могла повриједити себе или друге.
Посебна правила вриједе за малољетнике. Њихов преглед мора се обавити у присуству родитеља или старатеља.
Ако њихово присуство није могуће осигурати или одбију присуствовати прегледу, поступку мора присуствовати стручна особа надлежног тијела социјалне заштите. Ако постоји сумња да особа скрива недозвољену робу унутар тијела, обављање тјелесног прегледа повјерава се љекару јавне здравствене службе.
У Босни и Херцеговини ово питање уређено је чланом 29. Закона о Управи за индиректно опорезивање БиХ. Царински службеници имају право извршити лични претрес путника ако постоје основи сумње да особа прикрива робу која подлијеже царинском надзору. Закон изричито прописује да се такав претрес мора обавити у одвојеној просторији, у присуству свједока. Овлаштени службеник и свједок морају бити истог спола као особа која се претреса. О проведеном поступку саставља се записник који потписују службеник, путник и свједок.
Право на приватност постоји и приликом одређених полицијских контрола на вањским границама шенгенског простора. Према члану 8. Законика о шенгенским границама, држављани трећих земаља могу затражити да се детаљна гранична контрола обави у издвојеном простору, ако на граничном пријелазу постоје одговарајући увјети.
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Путник има право упозорити службеника ако сматра да начин провођења прегледа нарушава његово достојанство или приватност. Међутим, захтјев за заштиту приватности не значи да путник може одбити закониту царинску контролу или самовољно напустити мјесто прегледа.
У случају непримјереног поступања, грађани могу поднијети притужбу Царинској управи Републике Хрватске или Управи за индиректно опорезивање БиХ, зависно од тога на којој страни границе се догађај догодио. Приликом подношења притужбе корисно је навести назив граничног пријелаза, датум и вријеме контроле, опис поступања службеника те податке евентуалних свједока, преноси ГПМаљевац.
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