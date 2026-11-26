Аутор:АТВ редакција
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Норвешка нискотарифна авио-компанија Норс Атлантик саопштила је данас да се налази у "критичној финансијској ситуацији" и да јој је потребно ново финансирање како би задовољила краткорочне потребе за ликвидношћу и наставила пословање.
То је изазвало пад вриједности њених акција за више од 70 одсто, преноси ЦНБЦ.
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Компанија је навела да води разговоре са потенцијалним финансијским партнерима о обезбјеђивању краткорочног финансирања, али је упозорила да нема гаранција да ће ти преговори довести до одрживог рјешења.
Акције Норс Атлантика пале су данас за око 77 одсто, достигавши историјски минимум, након објављивања упозорења о финансијском стању компаније.
Финансијске проблеме превозника додатно су погоршали нагли раст цијена авионског горива и поремећаји у снабдијевању повезани са ратом између САД и Ирана, који је почео 28. фебруара.
Према подацима Међународног удружења за ваздушни саобраћај (ИАТА), цијене авионског горива порасле су за готово 72 одсто на годишњем нивоу и достигле 155 долара (око 134 евра) по барелу у недјељи закључно са 20. новембром.
Норс Атлантик, која не користи финансијске инструменте за заштиту од промјена цијена горива, већ је била принуђена да смањи број летова због продуженог периода високих трошкова.
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Компанија је током другог квартала забиљежила губитак од 8,4 милиона долара (око 7,3 милиона евра), мјерен прије камата, пореза, амортизације и трошкова закупа.
Превозник је још у јулу покренуо формални поступак разматрања могућности продаје или спајања са другом компанијом, а разговара и са другим авио-превозницима о изнајмљивању својих авиона Боинг 787-9.
Норс Атлантик је у октобру склопио уговор са пакистанском националном авио-компанијом ПИА о изнајмљивању два таква авиона заједно са посадом, одржавањем и осигурањем.
Проблеми Норс Атлантика одражавају свеобухватнији утицај на мање европске авио-компаније, које се суочавају са високим трошковима горива и слабијом финансијском позицијом уочи зимске сезоне.
Поједини мањи превозници већ су обуставили летове или покренули поступке реструктурирања и заштите од повјерилаца.
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Сличне тешкоће пријавио је и британски нискотарифни превозник Изиџет, чија је добит прије опорезивања у пословној години завршеној у септембру пала за 89 одсто, на 71 милион фунти (око 81 милион евра), дијелом због повећања трошкова горива усљед сукоба на Блиском истоку.
(Танјуг)
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