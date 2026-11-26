🇷🇸❗️Veliki požar izbio je u prodavnici tehnike "Tehnomanija" na Novom Beogradu ▪️Jak vetar otežava intervenciju vatrogasaca, a prema nezvaničnim informacijama, nema povređenih. ▪️Policija je obustavila saobraćaj u delu ulice Jurija Gagarina u smeru ka gradu preko puta "Delta sitija", dok se očekuje da će gašenje požara potrajati.