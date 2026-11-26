Аутор:АТВ редакција
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Велики пожар избио је рано јутрос (26. новембра) у продавници "Техноманија" на Новом Београду, преко пута тржног центра "Делта сити". Ватра је захватила велики дио објекта, а јак вјетар отежава посао ватрогасцима.
На терену је више ватрогасних возила, као и велики број припадника полиције.
Упркос јакој киши и невремену које је јутрос захватило Београд, пожар се брзо распламсао, преносе Телеграф.
На снимцима с мјеста пожара виде се велики пламен и густ дим који куља из објекта
🇷🇸❗️Veliki požar izbio je u prodavnici tehnike "Tehnomanija" na Novom Beogradu
▪️Jak vetar otežava intervenciju vatrogasaca, a prema nezvaničnim informacijama, nema povređenih.
▪️Policija je obustavila saobraćaj u delu ulice Jurija Gagarina u smeru ka gradu preko puta "Delta sitija", dok se očekuje da će gašenje požara potrajati.— RT Balkan (@rtbalkan) November 26, 2026
Према незваничним информацијама, нема повријеђених, јавља РТС.
Полиција је због пожара обуставила саобраћај у дијелу Улице Јурија Гагарина у смјеру према центру Београда.
Очекује се да ће гашење пожара потрајати.
Tehnomedija. https://t.co/aNZdiYvVfX— Nena Radic (@NenaRadic) November 26, 2026
Узрок пожара за сада није познат, а из МУП-а Србије наводе да ће више информација бити познато након увиђаја.
Србија
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