Велики пожар рано јутрос захватио је објекат у ком је Техноманија, у Улици Аугустина Нета, на Новом Београду.

На лицу мјеста налази се више ватрогасних кола који се боре са ватреном стихијом.

Градови и општине Одржана показна вјежба "Заједно за сваки спашени живот" у Лакташима

Иако је напољу киша и невријеме, ватра дословно гута цијели објекат. Код објекта у пламену је много полиције, а саобраћај се преусмјерава.

(Телеграф.рс)