Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Велики пожар рано јутрос захватио је објекат у ком је Техноманија, у Улици Аугустина Нета, на Новом Београду.
На лицу мјеста налази се више ватрогасних кола који се боре са ватреном стихијом.
Градови и општине
Одржана показна вјежба "Заједно за сваки спашени живот" у Лакташима
Иако је напољу киша и невријеме, ватра дословно гута цијели објекат. Код објекта у пламену је много полиције, а саобраћај се преусмјерава.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму