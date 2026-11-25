Аутор:АТВ редакција
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Виши суд у Београду одредио је притвор до 30 дана Павлу Бихалију (44), вођи покрета „Левијатан“ осумњиченом да је од маја до јула 2022. године, у својству одговорног лица, искористио своја овлашћења и себи прибавио противправну имовинску корист од преко 22,5 милиона динара, чиме је у том укупном износу нанесена штета буџету Србије и буџету града Београда.
Притвор му је одређен због опасности од бјекства и како не би утицао на свједоке, рекла је за Танјуг портпарол тог суда Ивона Чогурић.
Србија
Објављен снимак хапшења Павла Бихалија
Осумњичени је претходно саслушан у Вишем јавном тужилаштву у Београду, које је предложило притвор.
Наредбом о спровођењу истраге Бихалију се на терет стављају кривична дјела злоупотреба положаја одговорног лица и фалсификовање исправе.
Сумња се да је Павле Бихали, као овлашћено лице испред коалиције политичких странака „Руски мањински савез“, присвојио новац у укупном износу од 22.507.300 динара, који је на име трошкова изборне кампање за парламентарне и градске изборе, одржане 3. априла 2022. године, уплаћен из буџета града Београда и буџета Републике Србије на подрачун Управе за трезор Српско-руског покрета, по којем је осумњичени био овлашћен, а који новац, супротно Закону о финансирању политичких активности, није користио за трошкове изборне кампање.
Након што су 13. маја 2022. године на намјенски рачун уплаћена средства из буџета града Београда у износу од 2.007.387 динара на име трошкова изборне кампање, он је, како се сумња, 18. маја 2022. године пренио на свој текући рачун физичког лица, а исти дан је и подигао износ од 2.007.300 динара.
Поред тога, након што су 8. јула 2022. године уплаћена средства из буџета Србије у износу од 20.500.667 динара за финансирање политичке кампање, Бихали је 11. јула 2022. године пренио наведена средства у износу од 20.500.060 динара на свој текући рачун физичког лица, а исти дан је и подигао износ од 20.500.000 динара. У складу са Законом о финансирању политичких активности, био је дужан да сва средства из јавних извора која није потрошио током изборне кампање уплати у буџет Србије и локалне самоуправе, чиме је нанио штету буџету Републике Србије у износу од 20.500.667 динара и буџету града Београда у износу од 2.007.387 динара.
Сумња се да је Павле Бихали употријебио лажну исправу као праву, тако што је 8. јула 2022. године у име Српско-руског покрета, носиоца коалиције Руски мањински савез за Београд, поднио Агенцији за спречавање корупције коначни извјештај о трошковима изборне кампање за одборнике Скупштине града Београда за 2022. годину, у којем је лажно приказао да су трошкови изборне кампање укупно износили 2.091.000 динара, иако је знао да та средства нису утрошена на име трошкова кампање.
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