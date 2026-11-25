Аутор:АТВ редакција
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Андрија Филић, млађи брат убијеног Стефана Филића из Велике Плане, настрадао је од струјног удара, потврђено је Телеграфу.
Породица Филић из Велике Плане, која је 2020. године већ остала без једног сина, поново се суочава са ненадокнадивим губитком. Стефана и Андрију Филића, подсјетимо, напали су 2. фебруара 2020. године око 4 сата ујутру старији младићи испред клуба "Бродолом". Прво су се устремили на млађег брата, а када је Стефан, матурант Економске школе, који је имао 18 година, стао у његову заштиту, покушавајући да смири ситуацију, умјесто да одустану, скочили су и на њега. Стефан је од удараца пао је на земљу, међутим, наставили су да га ударају и шутирају, а а испоставило се да је ударац у главу док је лежао био кобан, пише Телеграф.
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Младић је са тешким повредама превезен у болницу у Смедеревској Паланци, али је због тежине повреда, одмах транспортован у Београд гдје је упркос борби лекара преминуо дан касније. Тада малољетни Андрија задобио је повреде доње вилице и врата и био му је расклиман зуб од великог броја удараца.
Случај убиства Стефана Филића трајао је више од пет година и обухватао је два одвојена судска поступка, поновљено суђење, преиначење пресуде на апелацији и бјекство трећег учесника у иностранство. Вођен је пред Вишим судом у Смедереву и Апелационим судом у Београду, а изазвао је велику пажњу јавности и огорчење породице након што су првостепене пресуде ублажене.
За учешће у овом догађају правоснажно су осуђена тројица младића из Велике Плане. Никола Бојовић је осуђен на 15 година затвора због тешког убиства након што му је Апелациони суд смањио првобитну казну. Лекари судске медицине, подсјетимо, тврдили су на суђењу да је управо шут у главу од стране Николе Бојовића и то док је Стефан непомично лежао био смртоносан.
Митар Пандуревић је осуђен на 3 године затвора,након што му је кривично дјело преквалификовано са тешког убиства на учествовање у тучи. Предраг Стоиљковић је осуђен на 2 године и 8 мјесеци затвора због насилничког понашања. Стојиљковић је иначе био у бекству и ухапшен је по међународној потерници у Њемачкој у октобру 2025. године. Изручен је Србији и упућен на издржавање казне у КПЗ Падинска скела у новембру 2025. године.
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