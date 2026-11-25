Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У ходнику Скупштине општине Јужна Митровица данас је избила туча између одборника Демократске партије Косова (ДПК) Артана Берише и возача градоначелника Фатона Пеција, Мона Незирија, пише „Косово онлајн“.
Шеф одборничке групе ДПК Шкељћим Ибрахими изјавио је да су инциденту претходили вербална расправа и увреде које је представницима те странке упутио директор за културу, омладину и спорт Газменд Хисени, као и да ће случај пријавити полицији.
Шеф одборничке групе ДПК у Скупштини општине Јужна Митровица Шкељћим Ибрахими рекао је да су одборници те странке напустили сједницу у знак протеста због увредљивог и непарламентарног рјечника који поједини општински званичници користе према њима. У обраћању медијима детаљније је објаснио шта се догодило.
„Ми смо као одборничка група Демократске партије у Скупштини општине Митровица данас одлучили да напустимо сједницу у знак протеста због непарламентарног и незваничног рјечника, на који смо упозоравали и на претходној сједници. То је разлог због којег смо напустили сједницу, јер се континуирано, било од градоначелника, било од појединих директора, не свих, користе увредљиви и непримјерени изрази, а данас је све кулминирало и вербалним сукобом.
Позвали смо их да све за шта имају доказе предају тужилаштву. И ми смо људи и реагујемо када покушавамо да радимо и доприносимо заједници, а неко нас без икаквих доказа назива лоповима и бестидницима“, изјавио је он за „Косово прес“.
Огласио се и Артан Бериша. Он је открио да је нападнут приликом изласка из скупштинске сале.
„Данас сам током расправе са директором за културу, омладину и спорт, који нас је вријеђао и назвао бестидницима, реаговао на људски начин и напустио салу. Приликом изласка интервенисало је обезбјеђење Фатона Пеција и, заправо, физички ме напало.
Након тога сте имали прилику да видите снимак и шта се даље догодило. Мислим да такав рјечник није потребан ни њима ни нама“, навео је он.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
3 ч0
Србија
6 ч0
Србија
6 ч6
Србија
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму