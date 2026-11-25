Аутор:АТВ редакција
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Маскирани полицајци извели су лидера покрета "Левијатан" Павла Бихалија са рукама на леђима везаних лисицама и увели га у теренско возило.
Како наводи агенција РИНА из зграде у луксузном комплексу у Београду, погнуте главе и са рукама на леђима спроведен је до полицијског возила.
"На терет му се стављају злоупотреба положаја одговорног лица и фалсификовање исправе. Тужилаштво га сумњичи да је 2022. године присвојио више од 22,5 милиона динара, на штету буџета Србије и Београда. Тај новац био је намијењен финансирању изборне кампање", наводе из агенције РИНА.
Задржан је до 48 сати, а затим иде на саслушање у тужилаштво.
Више јавно тужилаштво у Београду је још у марту 2023. године покренуло поступак на основу извјештаја Агенције за спречавање корупције. Он указује да је Павле Бихали новац за финансирање кампање прво пренио на лични рачун, а онда га подизао без основа, кажу из Тужилаштва, преноси Центар за истраживачко новинарство.
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