Аутор:АТВ редакција
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На кућу Слободана Вујичића (40), директора компаније "Про Тент", рано јутрос (25. новембра) у Обреновцу бачена је бомба.
У експлозији је оштећена фасада куће и попуцала су стакла, а улица у којој Вујичић живи блокирана је за саобраћај.
Бомба је бачена око пет часова ујутро, а на лице мјеста изашли су полиција и дежурни тужилац, те је обављен увиђај, преноси Телеграф.
Портал Nova.rs објавио је и прве фотографије с мјеста догађаја, на којима се види неколико полицијских аутомобила испред куће директора "Про Тента".
За сада нема информација о евентуално повријеђеним особама, а полиција се још није званично огласила поводом напада.
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Иначе, како наводи Nova.rs, адвокат Иван Нинић поднио је кривичну пријаву против Вујичића и компаније "Про Тент" због прикупљања капиларних гласова.
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