Аутор:АТВ редакција
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Службеници Полицијске управе Мркоњић Град ухапсили су јуче С.Ј. из Челинца ухапшен због сумње да је починио необичну крађу.
Наиме, код њега је пронађена одређена количина мљевене кафе за коју није посједује фискални рачун.
Пронађена кафа је привремено одузета, кажу у Полицијској управи Мркоњић Град.
" У току је рад на документовању кривичног дјела Крађа", закључује се у саопштењу.
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