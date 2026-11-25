Аутор:АТВ редакција
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Ј. В. (58) избоден је у Београду након свађе у саобраћају, сазнаје Телеграф.
Ј. В. (58) избоден је у Београду након свађе у саобраћају, сазнаје Telegraf.rs.
Према сазнањима Телеграфа, након што је дошло до свађе, непозната особа убола га је ножем у руку и око, а потом побјегла са лица мјеста.
Полиција је одмах изашла на место напада ради увиђаја.
Хроника
Удес на путу ка Бањалуци
Одмах је покренута полицијска акција Вихор 3 и у току је потрага за нападачем и аутомобилом.
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