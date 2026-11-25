Аутор:АТВ редакција
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План Студентске листе обухвата дигитализацију документације о српској културној баштини на Косову и Метохији, допуну регистра културних добара, попис институција, системско финансирање заштите насљеђа и повратак стручњака из Србије.
План је синоћ у емисији „Таковска 10“ на РТС-у представила Стела Радоњић Живков, етнолог, антрополог и дугогодишња конзерваторка Републичког завода за заштиту споменика културе.
Она се уједно заложила за ангажовање међународне заједнице како би актуелни Нацрт закона о Централном инспекторату за културно насљеђе на Косову и Метохији био повучен, а нови усклађен са постојећим правним гаранцијама заштите српског културног насљеђа. Најавила је и разговоре са међународним представницима наредних дана, преноси портал Косев (KoSSev).
На досадашње пропусте државе Србије у документовању угрожености српских светиња на Косову и Метохији указао је у истој емисији документариста Нинослав Ранђеловић, тврдећи да је на његове апеле да се приступи хитном утврђивању њиховог стања држава одговорила ћутањем.
Говорећи о краткорочним и дугорочним плановима Студентске листе, Радоњић Живков издвојила је најприје послове које Србија може самостално да обави.
Међу њима је прикупљање цјелокупне постојеће документације о културном насљеђу на Косову и Метохији – архивске, историјске, филмске и друге грађе.
Ту документацију, према њеним ријечима, потребно је дигитализовати и учинити доступном јавности у Србији, али и свијету, како би се представили обим и значај српског културног насљеђа на Косову и Метохији.
„То је нешто за шта нам не треба ничија помоћ са стране, то једноставно можемо да урадимо сами и морамо да урадимо што прије.“
Указала је и на значај уписа културних добара у централни регистар, наводећи да на Косову и Метохији постоји знатно више од 70 културних добара.
Међутим, није довољно само евидентирати их, већ је потребно и утврдити у каквом се стању налазе, која су порушена, ко их је и зашто рушио, као и шта се може предузети у сарадњи са међународном заједницом.
Посебан сегмент плана Студентске листе односи се на институције културе на Косову и Метохији, које би, како је навела Радоњић Живков, требало пописати и утврдити да ли функционишу, чиме се баве и на који начин раде.
Заложила се за успостављање системског финансирања, не само заштите културног насљеђа већ и живота српске заједнице на Косову и Метохији.
„Без српског становништва на Косову и Метохији“, нагласила је, „тешко је бринути и о српском насљеђу.“
Због тога је, према њеним ријечима, важно становништву обезбиједити различите културне садржаје, али и услове за нормалан и пристојан живот на овом простору.
Један од дугорочнијих циљева јесте повратак стручњака из Србије на Косову и Метохији, за шта је, како је навела, потребна помоћ међународне заједнице.
Од међународне заједнице очекује и да настави да буде гарант заштите насљеђа, да се залаже за његово очување као српског културног насљеђа, али и за становништво које је носилац тог насљеђа и његових вриједности.
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